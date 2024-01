“Inzaghi non lo vuole, vada via”: il grande ex contro l’Inter

Il grande ex dell’Inter si è scagliato contro il club nerazzurro, invitando uno dei calciatori di mister Simone Inzaghi a trasferirsi altrove.

La squadra perfetta non esiste, qualunque allenatore deve fare i conti con almeno una situazione un po’ più problematica. L’Inter vanta una rosa completa e forte in ogni reparto, costruita molto bene in ottica Scudetto. Ad ogni modo, per quanto concerne il reparto offensivo la panchina nerazzurra lascia a desiderare allo stato attuale delle cose.

La coppia Marotta-Ausilio ha optato per il ritorno di Alexis Sanchez a Milano e per l’acquisto di Marko Arnautovic dal Bologna, che ha comportato una spesa non indifferente. Entrambe le pedine in argomento, però, hanno deluso fortemente le aspettative nei match in cui sono stati impiegati da mister Simone Inzaghi.

Il bomber austriaco fa parecchia fatica ad imbucare la porta degli avversari, inoltre la sua carta d’identità inevitabilmente pesa non poco. Nella prima parte della stagione in corso Arnautovic è rimasto ai box per diverse settimane a causa di un infortunio e ci sono buone probabilità che tale scenario si ripresenti nei mesi a venire.

Ragion per cui il club nerazzurro avrebbe bisogno di una nuova punta da aggiungere al pacchetto degli attaccanti, ma a gennaio potrebbe arrivare soltanto in caso di una cessione. In tal senso, non si esclude l’addio immediato di Alexis Sanchez, che dà la netta impressione di non essere più all’altezza delle ambizioni nerazzurre.

Vidal, duro attacco all’Inter: “Inzaghi non vuole Sanchez”

Sanchez non ha ovviamente smarrito il proprio talento, però ora sotto l’aspetto psicofisico non fornisce sufficienti garanzie. In estate Marotta lo ha acquistato per rimpiazzare Joaquin Correa, perché c’era la possibilità di riprenderlo a parametro zero. L’amministratore delegato dell’Inter è dovuto scendere a compromessi, seguendo le dinamiche del mercato.

Ma è chiaro che il matrimonio tra la società meneghina e Sanchez non potrà andare avanti ancora a lungo. In tutto ciò, Arturo Vidal non apprezza minimamente la gestione del Nino Maravilla che sta mettendo in atto Simone Inzaghi. L’ex Inter, amico e connazionale di Sanchez, si è espresso duramente in merito sul proprio canale Twitch.

Qualche giorno fa, in un’intervista, Vidal si è rivolto direttamente al suo ex compagno di nazionale: “Alexis, se mi stai ascoltando per favore vattene dall’Inter. Gli avevo detto che non sarebbe dovuto tornare“. Il classe ’87 continua sottolineando che per Sanchez l’ideale era un trasferimento in un club che gli permettesse ancora di divertirsi, dandogli più fiducia e minuti all’interno del rettangolo verde di gioco.

Vidal, poi, rincara la dose: “Come fa a non giocare Sanchez nell’Inter? Gioca Mkhitaryan e non lui? Voglio uccidermi a pensare una cosa simile, Sanchez è troppo forte. Inzaghi non lo vuole e basta“. Frasi che non lasciano a tante interpretazioni. D’altronde, l’ex Juventus non è uno che ha peli sulla lingua.