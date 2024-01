Rabiot d’Arabia, ora la Juventus ‘trema’

Adrien Rabiot Principe d’Arabia: la Juventus adesso trema, i sauditi fanno sul serio per il centrocampista francese pupillo di Max Allegri

Adrien Rabiot può presto diventare il Principe d’Arabia. Il centrocampista francese, pupillo di Max Allegri, è finito nel mirino di alcuni club sauditi pronti a strapparlo alla Juventus e al suo attuale allenatore. Bisogna affrettarsi per il rinnovo perché la concorrenza non aspetta: intanto la squadra piemontese trema e i tifosi sono in ansia.

Nella situazione in cui è adesso la Juve il francese è sicuramente il fiore all’occhiello del proprio centrocampo nonché il giocatore con più talento nella zona nevralgica del campo. Senza “Cavallo Pazzo” (come amano definirlo i tifosi), Giuntoli dovrebbe intervenire quanto prima per regalare ad Allegri un “nuovo Rabiot” anche se, come asserito dallo stesso tecnico livornese, si tratta di un giocatore non replicabile.

“Tutti vorrebbero allenare un giocatore come Rabiot”, ha dichiarato in una recente intervista Allegri. Sicuramente qualche allenatore dell’emergente campionato saudita sarà decisamente d’accordo con lui, e di questo passo rischia di allenarlo molto presto.

Rabiot in Arabia: arrivano le richieste, la Juve trema

La situazione contrattuale del centrocampista non è delle migliori, considerando che è in scadenza a fine stagione. Già lo era nella scorsa annata, poi in estate ha prolungato per un solo anno, firmando un’estensione del precedente accordo alle stesse cifre di quello attuale, rimandando ogni discorso alla prossima estate.

La Juve proveniva da un’annata complicata, conclusa senza Europa e con i noti problemi relativi alle plusvalenze che hanno portato ai ribaltoni in società. Da qui la decisione di abbassare il monte ingaggi e non fare mercato la scorsa estate.

Ora con il (più che probabile) ritorno in Champions League si potrà tornare a spendere e la Juve può iniziare a mettere su operazioni importanti. C’è però ancora distanza perché la politica di Giuntoli non cambierà: si punta al risparmio sugli ingaggi.

La Juve resta comunque fiduciosa sul rinnovo, in quanto il giocatore ha dichiarato più volte di trovarsi a meraviglia a Torino. Le cose però potrebbero cambiare in quanto sul francese possono piombare alcuni club sauditi con proposte molte ricche. In quel caso a decidere tutto sarebbero lo stesso centrocampista e soprattutto mamma Veronique, che come noto è anche l’agente di Rabiot. Le prossime settimane saranno decisive in ogni caso: c’è in ballo il futuro del centrocampista.

