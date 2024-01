Si è dimesso, salta una panchina eccellente in Italia

Dopo la dolorosa sconfitta interna nell’ultima di campionato, l’esperto allenatore ha rassegnato le dimissioni: il club cerca il sostituto

Appena il tempo di iniziare il girone di ritorno, in un cammino che nelle speranze della dirigenza e dei tifosi avrebbe dovuto portare il club ad una scalata in classifica in vista del raggiungimento quanto meno della parte alta della classifica, che la battuta d’arresto tra le mura amiche ha determinato un vero e proprio terremoto.



Il tecnico degli amaranto ha infatti a sorpresa rassegnato le proprie dimissioni al termine di un’esperienza contrassegnata da tante contestazioni da parte della tifoseria, che non gli ha perdonato in particolar modo il deficitario cammino interno.

Arrivato sulla panchina del Livorno nella scorsa estate, quella della promozione postuma dei labronici in Serie D, Giancarlo Favarin era stato suo malgrado al centro del caso di giustizia sportiva che aveva fatto scalpore.

Nella poule promozione di Eccellenza della scorsa stagione, l’allenatore era alla guida del Tau Altopascio, la formazione che aveva suo malgrado usufruito del comportamento sospettosamente antisportivo dei giocatori del Figline Valdarno, l’altro club impegnato nel triangolare che avrebbe dovuto determinare le due promosse alla categoria superiore.

Favarin addio, c’è già il favorito per la successione

La vittoria per 5-1 contro i gialloblù avevano portato ad un’indagine della procura federale e alla pronuncia di un giudizio sportivo nei confronti degli artefici degli strani accadimenti registrati in campo. Gli sviluppi successivi hanno poi determinato delle sanzioni per diversi componenti del Figline, contribuendo alla promozione del Livorno con lo slittamento coatto dei primi all’ultimo posto nel gironcino finale.

Non è dunque da escludere che, considerando che sul campo il Livorno sarebbe rimasto in Eccellenza salvo poi guadagnare l’ascesa in D a tavolino, più di qualcuno non abbia preso in antipatia Favarin come conseguenza dopo l’incredibile episodio dello scorso anno.

L’incerto cammino di un club che fino a qualche anno fa faceva la spola tra Serie A e Serie B aveva già portato all’addio del Direttore sportivo Raffaele Pinzani, che aveva rassegnato le sue dimissioni subito dopo la fine dell’ultima gara di campionato. La stessa risultata poi fatale a Favarin.

Nell’urgenza di dover trovare quanto prima un degno sostituto del tecnico pisano – anche le origini di Favarin potrebbero non aver agevolato l’accettazione della sua figura – il Livorno si è messo subito a caccia dell’erede.

Dopo indiscrezioni che avevano riferito di una suggestione chiamata Silvio Baldini, la dirigenza amaranto pareva aver virato con decisione su Luigi Consonni, ex centrocampista, tra le altre, del Napoli e di quel Grosseto che sarà il prossima avversario del Livorno, ed allenatore da ormai sette anni. Ma attenzione anche a un altro nome, ancora più suggestivo: si tratta di Jorge Vargas, ex difensore proprio del Livorno, che ha superato ieri tutti gli altri concorrenti ed è pronto ad iniziare la nuova avventura.

