Calcio sotto shock: “Mi resta 1 anno di vita”

Nel corso di un’intervista l’allenatore ha rivelato della sua malattia annunciando di avere a disposizione solo un anno di vita.

Tifosi increduli dopo l’annuncio del mister, che ha fatto il punto della situazione riguardo la sua terribile malattia. Dopo gli approfondimenti del caso, gli è stato diagnosticato un tumore.

Il tecnico ha legato tantissimo con il campionato italiano e in particolar modo con una squadra, con cui ha vinto anche uno Scudetto. L’annuncio della sua malattia ha lasciato increduli i tifosi soprattutto dopo le parole dell’allenatore che, nel corso di un’intervista, ha rivelato di avere a disposizione solo un anno di vita. Una storia incredibile che ha commosso il mondo del calcio.

Calcio sotto shcock: l’annuncio dell’allenatore spiazza i tifosi

“Ho scoperto di questa terribile malattia che è il tumore, devo lottare fino alla fine”, così l’allenatore che ha spiegato il suo stato di salute. La notizia, in poche ore, ha fatto il giro del web con il tecnico che ha ricevuto la solidarietà di tantissimi tifosi italiani e in particolar modo della sua ex squadra, con il quale ha vinto numerosi trofei.

Lo svedese, a 75 anni, ha scoperto di avere il cancro: ecco l’annuncio dell’ex tecnico della Lazio Sven-Goran Eriksson. “Non stavo bene, tutti l’avevano capito. Immaginassero fosse il cancro e così è stato. Nel caso migliore, mi resta un solo anno di vita o anche di più, nel peggiore anche di meno. Nessuno può essere sicuro, è meglio non pensarci. Inganno il cervello pensando in maniera positiva, vedo le cose nel modo migliore. Lo faccio per non perdermi nelle difficoltà, questa sfida è la più grande di tutte. Spero di ricavare qualcosa di buono da questa esperienza”.

Sui social numerosi messaggi di vicinanza per Eriksson dopo l’annuncio della sua malattia.

Sven Goran Eriksson e il tumore: “Ecco come l’ho scoperto”

L’esperienza alla Lazio di Sven-Goran Eriksson è stata incredibile: con i biancocelesti ha vinto, oltre uno Scudetto nel 1999-2000, anche una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Uefa, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane. In Italia è stato anche direttore tecnico alla Roma, alla Fiorentina e alla Sampdoria. Era in attività fino allo scorso anno quando si era dimesso da direttore sportivo del club Karlstad Football a causa dei problemi di salute. Nel corso di un’intervista alla radio svedese P1 Eriksson ha raccontato della sua malattia. “Improvvisamente, mentre correvo, sono collassato. Dopo un consulto medico ho scoperto di aver avuto un ictus e che il tumore era già in atto”.