Luis Muriel può essere l’affare e il colpo a sorpresa in attacco in serie A: il giocatore dell’Atalanta può arrivare gratis dopo la scadenza

Passano gli anni ma il talento di Luis Muriel resta sulla cresta dell’onda. L’ex giocatore di Udinese e Lecce è dal 2019 all’Atalanta dove con Giampiero Gasperini ha conosciuto l’apice della sua carriera. Negli ultimi anni la sua parabola è in fase calante, gli anni passano per tutti.

Eppure, anche senza essere più quel titolare inamovibile, quando va in campo è ancora in grado di fare la differenza. Già diversi i gol segnati in questa stagione, spesso da subentrante. Ne sa qualcosa il Milan, uscito sconfitta dal match del “Gewiss Stadium” di questo campionato proprio per un gol di tacco dell’eterno colombiano.

Muriel sa fare ancora la differenza e, soprattutto, gol belli. La sua avventura a Bergamo però potrebbe essere agli sgoccioli: attualmente l’ex Sampdoria è in scadenza a giugno e non ci sono i margini per un rinnovo. E attenzione quindi proprio a un clamoroso intreccio di mercato in questa chiave.

Affare Muriel in serie A, colpo a sorpresa in attacco

Sono ancora tanti gli estimatori che il giocatore ha in serie A e in generale nel grande calcio. Ci sono diversi club pronti ad approfittarne e a prendere il giocatore a zero quando scadrà il suo contratto con la Dea. Magari già iniziando a sondare il terreno da oggi, visto che l’attaccante può accordarsi con il nuovo club dal 1 gennaio.

C’è una squadra che starebbe pensando a lui. E si tratta proprio dell’ultima big “purgata” dal colombiano: un’idea per il Milan in vista di giugno, un colpo a zero per rinforzare l’attacco che verrà.

L’idea che D’altronde i rossoneri conosceranno una rivoluzione la prossima estate dove sono previsti cambi non solo in società ma anche sulla panchina (Pioli andrà via) e probabilmente in campo.

L’attacco può essere cambiato in toto con Giroud al passo d’addio per limiti di età e Jovic che, nonostante gli ultimi gol, non ha convinto. Muriel può rappresentare quell’alternativa in più là davanti, ovviamente non andando a fare il titolare inamovibile. Moncada e Furlani ci stanno pensando, iniziando a sondare il colombiano che avrebbe già dato la sua disponibilità. Ogni discorso è rimandato a fine stagione.

