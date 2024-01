Nuovo scandalo, la rivelazione: “Partite truccate”

Ancora una volta ci sono partite truccate che rendono poco pulito e trasparente il mondo dello sport? Un nuovo scandalo sta per scoppiare.

La passione per lo sport unisce milioni di persone, spesso in grado anche di spostare i propri impegni sulla base degli eventi che desiderano seguire. Riuscire a farne a meno è per alcuni impossibile, è anche per questo che in tanti decidono di tramandare a figli e nipoti quella che è per loro innanzitutto una fede.

L’auspicio di tutti è che ovviamente ogni gara avvenga in assoluta trasparenza e che il risultato che emerge sia reale. Purtroppo, però, questo non accade sempre, ancora una volta si torna a parlare di partite truccate e della necessità di fare luce se questa voce sia vera.

Sentire ancora una volta parlare di partite truccate non può che essere una coltellata al cuore non solo per gli addetti ai lavori, che sentono di fare parte di un ambiente che non è poi così pulito. A esserne feriti non possono che essere anche gli stessi appassionati, soprattutto perché in molti casi le persone arrivano a fare sacrifici non da poco sul piano economico pur di seguire la loro squadra del cuore o un idolo che amano da tempo.

Ci sono ancora partite truccate?

In casi simili non può che essere naturale porsi una domanda: che senso ha tutto questo? Non si può quindi che pensare di avere speso tempo e soldi per qualcosa che alla fine era tutto meno che trasparente.

Le situazioni di questo tipo sono però ancora troppo numerose, nonostante non manchino le campagne di sensibilizzazione a riguardo. L’ultimo scandalo di questo tipo, però, non riguarda il calcio, bensì il tennis, altro sport che sta generando non poca attenzione grazie ai successi ottenuti da Jannik Sinner.

A uscire allo scoperto e a palesare i suoi dubbi ora è Filip Peliwo, tennista canadese reduce da un periodo decisamente negativo, convinto che non manchino i colleghi che agiscono in maniera poco pulita. Il suo discorso non è casuale, ma deriva da un’esperienza vissuta in prima persona.

“Mi hanno fatto in questa stagione una proposta di sponsorizzazione piuttosto strana – sono state le sue parole a Sport.tvp.pl’ . Volevo capire meglio, per questo non ci ho messo molto a proporre di indirizzare una partita, in cambio mi hanno offerto tra i 3.000 e i 5.000 euro. Ho subito informato il direttore del torneo e la Tennis Integrity Unit”.

Peliwo ha poi chiarito meglio quale sia la sua percezione del fenomeno, con accuse molto chiare: “Sono convinto ci siano giocatori che si guadagnano da vivere truccando le partite. Queste pratiche vengono scoperte sempre più spesso, ma penso che al massimo il 20% di chi lo fa viene catturato”. Una scoperta che lo ha portato a chiedersi che senso abbia proseguire con la sua carriera, che non attraversa certo un momento felice. “Nel 2023 ho speso molto più di quanto ho guadagnato, ho il conto in rosso. Vivere solo come tennista sembra impossibile per me”.