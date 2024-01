Sorpresa Roma, Mourinho ai saluti: scelto il nuovo allenatore

A fine stagione José Mourinho e la Roma si separeranno, o almeno questo è quanto trapelato nelle ultime ore dalle parti di Trigoria. Lo Special One è in scadenza col club giallorosso il prossimo giugno, ed il fatto che al momento non sia ancora uscita né arrivata alcuna novità (concreta) in merito ad un’eventuale trattativa per il rinnovo porta a credere che davvero le strade fra il portoghese ed il club capitolino in estate si divideranno.

A conferma di questo, stando alle ultime notizie, la Roma avrebbe anche già individuato il sostituto di Mourinho, profilo scelto a sorpresa ma che potrebbe essere questo giusto per ripartire.

Roma, scelta a sorpresa per la panchina: ecco chi al posto di Mourinho

Il tempo di José Mourinho a Roma sembrerebbe essere giunto ai titoli di coda. L’addio di Tiago Pinto e l’assenza di novità in merito ad un possibile rinnovo non lasciano altro che credere proprio questo, con lo Special One che potrebbe però sfruttare questi ultimi mesi di stagione per cambiare il suo futuro e la visione dei Friedkin, che a quanto pare vorrebbero separarsi dal portoghese per avviare un nuovo e stimolante progetto tecnico.

A confermare questo le ultime notizie di giornata, che parlano addirittura del fatto che in vista della prossima stagione la Roma avrebbe già scelto il suo nuovo allenatore, profilo suggestivo che non può non piacere alla piazza giallorossa, considerati i meravigliosi trascorsi insieme.

Stando dunque a quanto riportato da gazzetta.it, per sostituire Mourinho la Lupa starebbe seriamente valutando la possibilità di portare in panchina Daniele De Rossi, soluzione che potrebbe sembrare essere una follia ma che in fondo non lo sarebbe, considerato il fatto che la leggenda italiana ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per intraprendere questa nuova professione, nonostante le difficoltà della passata stagione alla SPAL.

Roma, De Rossi allenatore: più di una semplice suggestione

L’accostamento di De Rossi alla Roma potrebbe essere una suggestione, ma l’edizione online de La Gazzetta dello Sport parla invece di tutt’altro. Stando a la rosea, infatti, a detta di molti il campione del mondo del 2006 è un predestinato, motivo per il quale i Friedkin potrebbero farci un pensierino sin da subito affidandogli un progetto tecnico duraturo ma soprattutto ambizioso, per capire col tempo se questa scelta sia stata quella giusta.

In effetti meglio di De Rossi, al momento, la Roma non potrebbe né cercare e né tantomeno trovare, visto in giro non c’è nessuno che conosce meglio la piazza giallorossa quanto l’ex numero 16.

Roma: si valuta De Rossi, e Mourinho? Le ultime

Con la suggestione De Rossi torna in auge anche il discorso relativo al futuro di José Mourinho. Cosa ne sarà dello Special One? Stando alla gazzetta.it, considerato il temporeggiare della Roma il portoghese potrebbe iniziare nelle prossime settimane a guardarsi intorno per valutare delle possibilità per il suo futuro, anche se rispetto a qualche mese fa la situazione non è cambiata: la sua priorità resta infatti, comunque, e nonostante tutto, il rinnovo con i giallorossi. Staremo a vedere.