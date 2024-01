“Allegri all’Inter”: bomba improvvisa in diretta

Massimiliano Allegri all’Inter, uno scenario di calciomercato clamoroso che potrebbe prendere improvvisamente forma: ecco come

Siamo solo a metà stagione e sono già avvenute tante cose, ma la sensazione è che il meglio si debba ancora vedere. Il duello che in questa annata sta vedendo protagoniste Inter e Juventus per la conquista dello scudetto può riservare altre pagine molto intense da qui alla fine del campionato.

Una storia lunga, lunghissima, quella relativa alla rivalità del derby d’Italia. Una storia che quest’anno si è arricchita di un nuovo avvincente capitolo. Punti alla mano, entrambe le contendenti sono in proiezione per concludere il campionato al di sopra della quota dei 90 punti.

Il duello si annuncia incerto e pieno di colpi di scena, in ogni giornata di campionato e nelle pieghe di ogni partita possono nascondersi episodi decisivi. Per ora, parliamo di due squadre, quelle di Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri, che sono riuscite a fare bottino pieno quasi sempre, ma hanno anche dovuto faticare. Basti guardare alle vittorie in extremis ottenute rispettivamente contro Verona e Salernitana nell’ultimo turno, con annesse polemiche.

Allegri, addio alla Juventus e ‘tradimento’ con l’Inter: l’annuncio che spiazza tutti

Il testa a testa sta per entrare in una fase cruciale, a dir poco, con l’avvicinamento allo scontro diretto del girone di ritorno. Lo snodo del 4 febbraio, a San Siro, potrebbe dire molto sull’esito finale della stagione. Un appuntamento che terrà tutta l’Italia appassionata di calcio con il fiato sospeso.

E il futuro potrebbe riservare altri ribaltoni clamorosi, anche guardando a cosa potrebbe succedere sulle due panchine: per Massimiliano Allegri, incredibilmente, potrebbe configurarsi un passaggio ai rivali, nella prossima stagione. Non soltanto una suggestione, ma forse qualcosa di più.

Sul canale Twitch di Tv Play, infatti, è intervenuto il giornalista di ‘Telenova’, Fabio Santini, a delineare uno scenario che sarebbe davvero pazzesco per i prossimi mesi. “Nel caso in cui Allegri andasse via da Torino, potrebbe diventare un obiettivo per l’Inter – ha spiegato – Questo accadrebbe ovviamente nel caso in cui Inzaghi non portasse a casa alcun trofeo alla fine della stagione”.

Dunque, Allegri potrebbe vincere il campionato con i bianconeri e lasciare da vincente, andando però a legarsi con i rivali di una vita, quelli che ha sfidato anche ai tempi del Milan, in un giro vorticoso che potrebbe fare la storia del calciomercato come tanti stra-discussi affari passati. Chissà come la prenderebbero i tifosi della Juventus…