Inter: Valentin Carboni cambia subito maglia, grande cessione

Movimenti in entrata ed uscita per l’Inter che sta valutando con attenzione tutte le possibili piste in questa sessione di calciomercato con il gioiello Valentin Carboni al centro di tutto.

2 gol e 3 assist in appena 12 presenze in Serie A quest’anno a soli 18 anni alla sua prima esperienza da ‘grande’. Lo sta facendo col Monza dove nonostante sia in prestito mister Raffaele Palladino sta puntando forte sul gioiello argentino che dopo un periodo di adattamento ora sta dimostrando tutto il suo valore. Intanto, potrebbero esserci delle novità importanti proprio per quello che sarà il futuro di Valentin Carboni che piace anche alle altre squadre d’Europa e l’Inter è avvisata già sotto questo punto di vista.

Iniziano già a circolare pure quelle che possono essere le grandi cifre per un trasferimento immediato del giovane talento classe 2005 che sta stupendo tutti in Serie A e all’estero per il suo cammino in Italia. Ora però l’Inter vorrebbe non doversi privare di lui e per questo motivo vuole dimostrare al ragazzo di voler puntare tanto su di lui anche in vista dei prossimi anni. C’è un’occasione d’oro che si potrebbe concretizzare in queste ore per la società e lo stesso giocatore.

Calciomercato Inter: Valentin Carboni lascia il Monza

E’ arrivato in estate in prestito e tutti lo attendevano con ansia, ora ha confermato di essere una di quelle giovani promesse che possono arrivare molto presto nel calcio che conta. Perché ci sono colloqui ora in corso da giorni tra Monza e Inter per capire che futuro ci sarà per Valentin Carboni. Le due squadre italiane si affronteranno proprio nelle prossime ore in un Derby di Serie A e avranno anche l’occasione di parlare di mercato. Perché il 18enne fantasista argentino è in prestito al Monza dall’Inter e c’è la possibilità che possa essere già finita per lui con 6 mesi d’anticipo.

Monza Inter sarà una partita per parlare anche di calciomercato e di Valentin Carboni che può finire subito il prestito col club monzese e tornare a vestire la maglia nerazzurra. La società sta pensando di fare una grande cessione a livello economico per risparmiare sull’ingaggio di Alexis Sanchez scontento e che può partire a giorni. In questo caso tornerebbe subito dal prestito il talento 18enne che è al Monza e sta stupendo tutti.

L’Inter potrebbe già aver avvisato il Monza per Valentin Carboni, non a caso Galliani ha già chiuso l’arrivo di Daniel Maldini in quella zona di campo ed è vicino anche a Radonjic dal Torino. Mosse che spingono quindi sempre di più ad un ritorno in nerazzurro del giovane calciatore argentino, il suo rientro alla base nerazzurra si avvicina ancor di più e ora tutto dipende dall’addio di Alexis Sanchez.