Dalla Juve al Milan: la Roma ha già deciso

La Roma, in questa sessione di mercato, sembra aver deciso il futuro di un suo giocatore. Juve e Milan possibili acquirenti

Momento molto particolare per la Roma. Il pareggio contro l’Atalanta e il derby perso in coppa con la Lazio sono stati entrambi accompagnati da uno strascico enorme di polemiche arbitrali, sapientemente orchestrate da Josè Mourinho, che nello spostare il focus è davvero il numero uno al mondo.

Parallelamente alle vicende di campo, comunque, tiene banco anche il mercato e delle ultime azioni di Tiago Pinto da direttore sportivo della Roma, prima di un addio già annunciato e previsto per il 1 febbraio.

In particolare tiene banco la situazione di Leonardo Spinazzola, che anche nelle ultime uscite ha confermato il momento non semplicissimo che sta vivendo. L’esterno classe 1993 ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno e, come sottolineato recentemente dal suo agente, non ci sono possibilità di rinnovo.

La Roma proverà a cedere il giocatore in questa sessione invernale di mercato così da incassare una buona cifra e reinvestirla per rinforzare la rosa a disposizione di Mourinho. Un giocatore con le caratteristiche di Spinazzola può far comodo a diverse squadre: parliamo di un terzino molto abile nella fase di spinta e in grado di essere impiegato sia in una difesa a quattro sia in un modulo con esterni a tutta fascia.

Spinazzola, futuro lontano da Roma: “E’ appetibile sia alla Juventus che al Milan”

Possibile dunque una partenza del terzino in questo mese di gennaio. Sul futuro del giocatore ha voluto dire la sua Michele Fratini che a Calcio totale su Rai Sport si è espresso in questi termini: “Spinazzola è appetibile sia alla Juventus che al Milan“. per poi continuare: “I rossoneri non hanno un sostituto di Theo Hernandez”.

L’esterno giallorosso conosce molto bene l’ambiente bianconero e potrebbe rappresentare un rinforzo importante nella lotta scudetto della Juventus. Allegri gioca con il 3-5-2 e questo aiuterebbe e non poco Spinazzola dal punto di vista tattico: diverso il discorso in casa Milan dove dovrebbe tornare a fare il terzino puro con compiti anche difensivi.

In ogni caso il futuro di Spinazzola è lontano da Roma con Galatasaray e Al Shabab che sembrano particolarmente interessate al campione d’Europa: negli ultimi giorni si è parlato anche di Aston Villa dove ritroverebbe Zaniolo, suo vecchio compagno di squadra.

Saranno settimane decisive per capire quale sarà la prossima squadra di un giocatore capace, prima del terribile infortunio avuto nel match contro il Belgio di Euro 2020, di essere uno dei migliori terzini a livello europeo e che poi ha vissuto – e sta vivendo – un inesorabile declino.