La Roma perde un titolarissimo: va al PSG

All’improvviso si apre un nuovo scenario di mercato: il Paris Saint Germain si fionda su uno dei migliori calciatori della Roma

Non è stato un derby indimenticabile per la Roma, anzi. Contro la Lazio, nella prima stracittadina di Coppa Italia a distanza di più di dieci anni, la formazione di José Mourinho non ha potuto niente contro la rivale guidata da Maurizio Sarri: il rigore di Zaccagni è bastato ai biancocelesti per arrivare in semifinale.

La delusione per il mancato passaggio del turno è tanta e dal mercato nel frattempo non arrivano buone notizie: uno dei migliori calciatori in forza ai giallorossi potrebbe infatti finire presto nel mirino del Paris Saint Germain, impegnato alla ricerca di un nuovo difensore centrale dopo il recente stop di Milan Skriniar contro il Tolosa in campionato.

Occhio quindi alle trattative in uscita della Roma, che potrebbe avere presto a che fare con diverse voci di mercato provenienti dalla Francia.

Roma, Diego Llorente finisce nella lista del Paris Saint Germain

Alla pari della Roma, anche i campioni di Francia guidati da Luis Enrique stanno facendo i conti con un reparto difensivo a corto di uomini, l’infortunio di Skriniar è solo uno dei tanti dell’ultimo periodo. Infatti, il PSG nonostante abbia recentemente acquistato il brasiliano classe 2003 Lucas Beraldo, dovrebbe presto mettere a segno un nuovo colpo in difesa.

Footmercato riporta che i parigini potrebbero presto bussare alla porta di Thiago Pinto per chiedere informazioni su Diego Llorente, terzino spagnolo di proprietà del Leeds ma in prestito alla Roma fino al prossimo giugno.

Luis Campos, direttore sportivo dei parigini, è convinto che la trattativa possa andare in porto, anche perché Luis Enrique conosce molto bene il trentenne scuola Real Madrid: lo ha allenato infatti ai tempi in cui era commissario tecnico della nazionale spagnola e di lui conserva un ricordo tutto sommato positivo.

Il PSG dunque punta al difensore della Roma, ma in realtà il grande sogno per la difesa sarebbe il centrale francese del Bayern Monaco Dayot Upamecano, un obiettivo di mercato che tuttavia rimane molto difficile da ultimare. Perché per il Bayern il 25enne transalpino è un calciatore indispensabile, soprattutto in questo momento in cui il club tedesco sta cercando un nuovo nome per migliorare il reparto difensivo (si parla in tal senso di Eric Dier che dopo l’arrivo di Radu Dragusin al Tottenham è stato definitivamente messo da parte dagli Spurs).