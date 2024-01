Napoli, si rifiuta di giocare: accordo con i rivali, la verità

Il mercato di gennaio diventa protagonista soprattutto per il Napoli di Aurelio De Laurentiis che deve fare i conti con acquisti, cessioni e rinnovi di contratto.

Perché il club azzurro si trova in chiara difficoltà dopo aver vinto lo scorso campionato dominando una stagione intera. Oggi la situazione è delicatissima e c’è bisogno di trovare le migliori soluzioni per andare avanti. Perché adesso anche i tifosi che hanno sempre appoggiato la squadra hanno perso la pazienza e chiedono una svolta immediata, ma ancor di più vogliono giocatori che restino in questo progetto con voglia e dedizione. Chi è stufo e ‘non se la sente’, come recitava l’ultimo striscione allo stadio Maradona può anche andare via.

E’ per questo motivo che si sta valutando proprio in questa sessione di mercato la possibilità di cambiare tutto in casa Napoli, cedendo alcuni giocatori già a gennaio per provare a prenderne nuovi e giovani che possano portare motivazioni e quel qualcosa in più che oggi non esiste. Perché ad oggi il Napoli fa difficoltà contro tutti e ogni partita rischia di essere un disastro sportivo.

Calciomercato Napoli: via un altro giocatore, le scelta

Il Napoli sta chiudendo l’acquisto di un nuovo centrocampista perché manderà via Zielinski ora o l’estate prossima. Il calciatore è in scadenza e tratta per passare a zero in estate con l’Inter secondo le ultime notizie di Sky Sport. Intanto, l’ultima partita di campionato è stata saltata per un affaticamento muscolare ma pare che la verità sia che il giocatore abbia deciso di tirarsi indietro e non giocare, da capire se verrà fuori la verità e cosa accadrà per le prossime partite se dovesse ancora restare.

A parlare della situazione di Piotr Zielinski è stato l’ad dell’Inter Beppe Marotta che ha confermato l’interesse di voler chiudere a zero l’ingaggio del giocatore del Napoli. L’ha fatto poco prima dell’ultima partita di campionato, chiarendo che l’occasione di prendere già a gennaio per la prossima stagione dei calciatori svincolati è ghiotta e in questo caso anche c’è volontà di provare a chiudere, anche se al momento non c’è un accordo totale.

Zielinski lascerà quindi Napoli per l’Inter quasi sicuramente, ma non è così scontato pensare che le parti si aggiorneranno nelle prossime settimane solo per la prossima stagione. Perché è concreta la possibilità che già in questa sessione invernale il giocatore vada via da Napoli visto che non sembra più voler fare parte del progetto, così come la società vuole liberarsi di lui per dare spazio a nuovi giocatori su cui punterà.