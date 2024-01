Calciomercato: Gattuso beffa le italiane, lo porta a Marsiglia

Calciomercato Serie A: ci sono nuovi aggiornamenti. Ecco le ultimissime sulla trattativa per l’approdo al Marsiglia del calciatore. Colpo a sorpresa da parte di Gattuso, che è riuscito a convincere l’esterno a firmare con il club francese.

Il mercato di gennaio regala sempre dei grandi colpi di scena. Mai come questa volta, infatti, quello del 2024 è particolarmente attivo con alcune società che sono a lavoro per rinforzare la squadra. All’Italia guardano anche allenatori che sono, attualmente, in squadre straniere. Gattuso, per esempio, ha deciso di pescare dalla Serie A il prossimo acquisto del Marsiglia. Ci sono delle novità importanti riguardo l’addio del calciatore.

Alla ricerca di fondi, il club ha messo sul mercato l’esterno che è conteso da tantissime squadre italiane e non solo. In questi anni in Serie A ha dimostrato il suo talento, catturando l’attenzione di alcuni club che sono interessati a prenderlo nel corso di questo calciomercato di gennaio 2024. Alla fine, però, ad avere la meglio può essere il Marsiglia: su suggerimento di Gennaro Gattuso, la società francese nei prossimi giorni formalizzerà questa operazione per la gioia del tecnico calabrese.

Calciomercato: svolta Marsiglia, lascia la Serie A

E’ la redazione di Sky Sport a fare il punto della situazione riguardo questa trattativa di calciomercato. Il giornalista Gianluca Di Marzio ha svelato delle novità sull’affare che porterà in Francia il calciatore.

Altro addio eccellente, dunque, per la squadra del Verona che dopo aver perso Hien, Terracciano, Faraoni ed Honga, si appresta a salutare anche Josh Doig che è ad un passo dal Marsiglia. L’esterno è finito nel mirino del club francese, che ha la disponibilità economica per accontentare le richieste della società gialloblù. Spazzata via, dunque, la concorrenza del Torino che da tempo s’era interessata al ragazzo.

Nei prossimi giorni è attesa la fumata bianca su questa operazione con Gattuso pronto ad accogliere a Marsiglia Doig.

E’ atteso, nei prossimi giorni, l’annuncio relativo al colpo Josh Doig per il Marsiglia. L’esterno scozzese, accostate anche a club italiani come il Torino, è pronto a fare le valigie e a firmare con la squadra francese. Il club, su indicazioni dell’allenatore Gennaro Gattuso, ha deciso di accelerare riguardo la trattativa per l’arrivo al Marsiglia di Doig. La prossima settimana può essere decisiva per la chiusura dell’affare con l’Hellas Verona che, da questa operazione, dovrebbe incassare 4-5 milioni di euro.