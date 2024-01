Milan Roma: scelta a sorpresa, la decisione

Milan Roma chiuderà questa domenica di Serie A con la prima giornata di ritorno che vedrà subito un big match importante in termini di classifica del campionato italiano.

Si scende in campo con una partita che può dirci tanto per quello che sarà il futuro delle due squadre che hanno iniziato la stagione con dei chiari obiettivi e ora non è un momento facile visto che società e tifosi sono delusi dall’andamento di stagione che stanno avendo le due squadre. Potrebbe cambiare qualcosa già da subito vista anche l’emergenza e ora ci sono delle decisioni che arriveranno e saranno comunicate proprio dai due allenatori.

Pioli e Mourinho si giocano tantissimo in Milan Roma perché la prossima sfida di serie A vale 3 punti soliti ma è anche uno scontro diretto per la zona Champions League. Sarà una sfida dove potrebbe arrivare la mazzata definitiva per entrambe che prova a lottare ancora per i loro obiettivi. Da una parte il Milan che è lontano dalla lotta scudetto e potrebbe dover fare 6 mesi provando a difendere la zona Champions League. Dall’altra la Roma che distante 10 punti dai rossoneri proverà a prendersi il 4 posto che è a 4 punti in questo momento ma con tante squadre in corsa.

Milan Roma: Pioli contro Mourinho si giocano tutto

Milan Roma è la partita soprattutto di Pioli e Mourinho che sono in bilico per il futuro. Salvo sorprese, infatti, per entrambi gli allenatori a fine stagione sarà addio, con le due società che stanno già lavorando anche su quale nuovo allenatore andare a scegliere.

Sarà l’occasione per dimostrare per entrambi che hanno ancora qualcosa da dare alla loro squadra. Sarà una partita differente però rispetto ciò che si aspettava perché entrambi vengono da un momento difficile per quanto riguarda le condizioni dei giocatori. Ci sono tanti infortuni e assenze pesanti per questa prossima partita di campionato tra Milan e Roma.

Dovrebbero essere queste le formazioni di Milan Roma che verranno mandate in campo da Pioli e Mourinho per il big match che vale tanto in termini di punti e classifica per il proseguo della stagione di Serie A: