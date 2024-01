Inter, calciomercato: arriva l’annuncio sul futuro di Martial

Il nome di Anthony Martial movimenta il calciomercato ed è stato più volte accostato all’Inter negli ultimi mesi: come stanno davvero le cose

L’attacco dell’Inter, valutato nella sua interezza, non è stato ineccepibile nella prima parte di stagione. Non ci riferiamo sicuramente a Lautaro Martinez e Marcus Thuram, tra i migliori elementi in squadra e di tutta la Serie A, ma a chi deve sostituirli o garantirgli un po’ di riposo.

Alexis Sanchez e Marko Arnautovic non convincono tifosi e addetti ai lavori, neanche chi la scorsa estate aveva accolto con entusiasmo i loro ritorni. Parliamo di due elementi esperti, che avevano già avuto a che fare in momenti diversi con l’universo nerazzurro, ma che a conti fatti sul campo non hanno reso secondo le attese.

Per questo, già prima dell’inizio del mercato di gennaio, in tanti hanno pensato che Marotta e Ausilio cercassero almeno una nuova alternativa di livello e tra i tanti nomi in lista è spuntato anche quello di Anthony Martial. Il francese è ormai ai margini del Manchester United ed è stato inserito dal club inglese tra i cedibili già durante la sessione di gennaio.

Martial lascia il Manchester United: Inter più lontana, ci sono Arabia e Ligue 1

In questa stagione, ha totalizzato tredici presenze in Premier League, ma ha giocato solo un quarto di queste da titolari, limitandosi di fatto a frustranti spezzoni, in cui raramente ha lasciato il segno.

Il risultato è un bottino piuttosto magro: un gol e un assist nel massimo campionato inglese. A 28 anni, Martial ha ancora la possibilità di strappare un contratto importante e non ha alcuna intenzione di muoversi questo inverno. Come riporta ‘Sky Sports’, il francese avrebbe rifiutato tutte le offerte di gennaio, convinto di poter ancora entrare nelle grazie di ten Hag.

In realtà, il Manchester United non ha più intenzione di puntare su di lui e lo lascerà partire a parametro zero il prossimo giugno. Secondo i media inglesi, Marsiglia, Fenerbahce e i club sauditi si sono già fatti vivi per lui, con l’Inter in secondo piano – i nerazzurri non hanno fatto nessun passo concreto.

Non si hanno ancora certezze sulla destinazione, ma la sensazione è che il mercato attorno a Martial sarà incandescente. Le società della Saudi League torneranno alla carica e chissà se la risposta dell’attaccante sarà ancora negativa. Non bisogna neanche sottovalutare i club di Premier, che di solito propongono cifre a dir poco vantaggiose, e un ritorno in Francia, dove in tanti sarebbero pronti a scommettere su di lui.