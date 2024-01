Inter-Milan, derby per un bianconero a costo zero

Si sta per accendere un vero e proprio derby di mercato. Inter e Milan guardano in Premier League per un colpo a parametro zero.

La sessione di calciomercato invernale è appena cominciata. Le big del campionato italiano stanno cercando di farsi trovare pronte per aumentare il livello delle proprie rose, nella speranza di perseguire i propri obiettivi.

Inter e Milan, ad esempio, al momento viaggiano su due binari decisamente differenti. I nerazzurri puntano ormai chiaramente allo Scudetto, i rossoneri sono dietro e sperano di rientrare tra le prime quattro e magari di vincere l’Europa League.

Proprio il calciomercato, per entrambe, potrebbe rappresenta un toccasana non da poco. L’Inter sta lavorando per il presente ma anche per il futuro, cosi da mettere le mani su giocatori che saranno centrali anche per la prossima stagione (vedi Taremi), ma anche cessioni immediate per creare maggiore equilibrio (Agoumè e Sensi).

Il Milan, dal canto suo, ha bisogno di capire in che direzione andare. È arrivato Terracciano, giovane difensore che si è messo in mostra anche nella partita di Coppa Italia contro l’Atalanta (anche se per pochi minuti) e che sarà evidentemente protagonista anche per il futuro. Poi, anche per Moncada, ci saranno le occasioni da sfruttare e la programmazione per il futuro, legata chiaramente anche a quello che sarà l’epilogo di questa stagione.

Inter-Milan, mercato e derby: colpo a costo zero, sarà battaglia

Entrambe, insomma, stanno sondando vari terreni. Entrambe, per il momento, si sono mosse con cautela e stanno cercando di aprire varie porte, o quantomeno trovare degli spioncini dove scorgere le giuste opportunità. Una di queste porta a Londra, ed in particolare in casa Fulham, dove c’è un giocatore ha attirato entrambe le sponde della città milanese.

Stiamo parlando di Tosin Adarabioyo, difensore centrale classe ’97 che sta attirando su di sé l’attenzione di diversi club. Tra questi, chiaramente le due milanesi che hanno messo nel mirino questo 26enne pronto al grande salto. Alto quasi 2 metri (1.97 per la precisione), Adarabioyo ha raccolto in questa stagione 11 presenze da titolare, andando anche una volta in gol, nel 5-0 contro il West Ham.

Difensore di assoluto affidamento, strutturato fisicamente e che ha mostrato delle qualità adatte al campionato italiano. Difficile che che il giocatore si muova a gennaio: possibile, piuttosto, che si possa provare a bloccare tutto per la prossima estate, visto che il suo contratto è in scadenza a giugno.

Il Milan lo ha messo nel mirino da un po’. L’Inter, dal canto suo, sta per perdere Tiago Djalò (pronto ad andare alla Juventus) e starebbe pensando proprio a Adarabioyo. Si prospetta un derby di mercato molto interessante.