Juventus: doppia firma, c’è l’accordo

Calciomercato in entrata, uscita e di conferma quello di gennaio per la Juventus che sta cercando di mettere in piedi un progetto vincente in vista del futuro.

La società bianconera ha intenzione di provare a concludere delle operazioni mirate in vista di queste prossime settimane, perché c’è la volontà di fare qualcosa di importante anche nei minimi dettagli per provare a mettere su un gruppo davvero forte che possa riuscire a lottare in Italia e in Europa come i vecchi tempi. Adesso c’è la possibilità che si possa concludere una doppia operazione di mercato.

Arrivano delle novità importanti che riguardano quello che può accadere proprio in queste prossime settimane. Perché la Juventus sta trattando anche i rinnovi di contratto con i suoi giocatori che sono attualmente in rosa, presto potrebbe arrivare una nuova doppia firma e si aspetta l’annuncio della società.

Calciomercato Juventus: doppio rinnovo

Si è parlato tanto dei possibili colpi bianconeri in questa sessione di mercato di gennaio, ma c’è la volontà da parte della società di pensare soprattutto ai giocatori che sono già in rosa e stanno lottando duramente per raggiungere obiettivi importanti. Tra questi ci sarebbero anche alcuni che sembravano ad un passo dall’addio, mentre adesso la Juventus è pronta a blindarli con dei rinnovi di contratto.

Ci sono degli aggiornamenti che riguardano proprio McKennie e Iling Jr vicini al rinnovo di contratto con la Juventus. Entrambi che potrebbero andare a concludere un accordo importante per la loro carriera. Perché il gruppo conta tanto e la Juventus vuole puntare forte sui giocatori che sono in rosa.

Tra le possibilità che ci sono c’è quella di andare a far firmare dei nuovi contratti a Samuel Iling Jr che è sempre più vicino al prolungamento del contratto con la Juventus. L’accordo dovrebbe essere concluso entro la fine di febbraio perché le parti hanno seria intenzione di chiudere.

Colloqui in corso anche tra gli agenti di Weston McKennie e la Juventus per cercare di raggiungere un accordo per prolungare il contratto di altri 3 anni rispetto quello che è sottoscritto al momento.