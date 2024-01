Milan, dall’Olanda il nuovo bomber: 20 milioni

Il Milan targato Stefano Pioli potrebbe acquistare il nuovo bomber dall’Olanda: affare in extremis da 20 milioni, ecco di chi si tratta

L’amara eliminazione in Coppa Italia va assorbita il più in fretta possibile. Il Milan si è reso protagonista in negativo di numerosi passi falsi finora, ma è necessario evitare di perdere completamente la bussola e aumentare ancor di più il rischio di non riuscire a centrare la qualificazione in Champions League. A partire dalla sfida di stasera con la Roma.

Pioli e i tifosi rossoneri, dal canto loro, sperano che giungano presto buone notizie dal fronte calciomercato, con la dirigenza capitanata dall’amministratore delegato Giorgio Furlani che sta continuando a lavorare alacremente per potenziare la rosa a disposizione.

Compito assai arduo, specialmente la ricerca del nuovo centravanti. Alla squadra meneghina servirebbe subito un innesto del genere, perché ad oggi mancano risorse adeguate in quel ruolo. Però si è complicata non poco la pista che porta al nome di Serhou Guirassy, attaccante di proprietà dello Stoccarda già arrivato in doppia cifra.

Nel suo contratto, la cui scadenza è prevista per il 30 giugno del 2026, vi è una clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro, una somma di denaro che il Milan sarebbe anche disposto ad investire. Ma rimane il problema legato all’ingaggio del calciatore franco-guineano.

Calciomercato, il Milan non molla Pavlidis: affare da 20 milioni, la situazione

L’entourage di Guirassy vorrebbe almeno 5 milioni netti di stipendio per dire addio allo Stoccarda a gennaio, considerando che il classe ’96 con ogni probabilità riceverà proposte di questo tipo durante la prossima estate (e avrà pure più scelta per il proprio futuro). I rossoneri non sono convinti di mettere in atto un tale sforzo economico per il colpo Guirassy, anche perché la punta che milita in Bundesliga non è più giovanissima.

Di conseguenza, Furlani e Moncada si guardano attorno alla ricerca di altri profilo che potrebbero fare al caso di Pioli. In questo senso, resta viva l’opzione Vangelis Pavlidis dell’AZ Alkmaar. Il greco classe ’98, che ha raggiunto la soglia dei 25 anni di età lo scorso 21 novembre, stuzzica la fantasia del club lombardo.

Allo stesso tempo, però, non rappresenta una priorità per il futuro del reparto offensivo rossonero. Gli agenti dell’atleta di Salonicco potrebbero provare a convincere il ‘Diavolo’ a fine mercato, nel caso in cui la società targata Cardinale si trovi ancora nella situazione attuale.

La scadenza dell’accordo scritto di Pavlidis è fissata al 30 giugno 2025, nonostante ciò l’AZ Alkmaar non lo cederebbe per meno di 20 milioni. È bene specificare che siamo nel campo delle ipotesi, poiché è difficilissimo che le parti in causa vadano a dama. Si attendono ulteriori sviluppi.