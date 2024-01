Triplo assalto a Yildiz: la Juve ha già scelto

La Juve deve fare attenzione alle offerte che arriveranno per Yildiz: i bianconeri però hanno già fatto la loro scelta

Una stagione importate per la Juventus: i bianconeri, considerando l’assenza dalle coppe europee, hanno la possibilità di preparare gli impegni settimanalmente e lottare fino alla fine per la conquista dello scudetto.

Allegri può contare su una rosa di qualità e un reparto offensivo con giocatori in grado di fare la differenza: Vlahovic e Chiesa rappresentano, senza dubbio, il punto forte dell’attacco di Allegri.

Il tecnico può contare anche su Milik e Kean anche se, nelle ultime settimane, l’allenatore ha avito modo di osservare la crescita esponenziale di Kenan Yildiz. Classe 2005, può ricoprire tutti i ruoli dell’attacco, dall’esterno (su entrambe le corsie) alla seconda punta dietro al centravanti: giocatore dotato di enorme tecnica, abilità nell’uno contro uno e nel saltare l’uomo con estrema facilità.

Nelle ultime giornate stiamo vedendo uno Yildiz sempre più al centro del progetto bianconero e con le qualità per rappresentare un punto fermo della Juventus del futuro. Le prestazioni del giovane attaccante non sono passate inosservate e sono diversi i club ad aver messo gli occhi sul giocatore.

Juventus, Yildiz al centro del mercato: la Premier sul giovane talento

In questa stagione, Yildiz sta dimostrando di avere qualità importanti come dimostrato dalle reti messe a segno contro Frosinone in campionato e Salernitana in Coppa Italia: due gol in cui ha fatto vedere la capacità di saltare l’uomo e trovare la via della rete con estrema facilità.

Le caratteristiche del classe 2005 hanno attirato l’interesse di diversi club, specialmente in Premier League. Stando a quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur sono tre le squadre del massimo campionato inglese interessate al giovane talento turco. In Inghilterra il ragazzo potrebbe crescere sotto tutti i punti di vista e mettersi alla prova in una delle competizioni più importanti a livello calcistico.

Non si conoscono ancora i dettagli di quali sarebbero le eventuali offerte, anche perché al momento la valutazione del giovane Kenan è assolutamente in divenire, ma una cosa possiamo dirla con certezza : la Juventus, indipendentemente dalla cifra, è intenzionata a rifiutare qualsiasi offerta per il talento turco.

Yildiz fa parte di quella categoria di possibili fuoriclasse che possono rappresentare la base di partenza per la Juve che verrà, decisa ad aprire un nuovo ciclo vincente sia in Italia sia a livello internazionale. Stagione dunque importante con il ragazzo pronto al definitivo salto di qualità: l’obiettivo è quello di diventare uno dei nuovi leader della rosa bianconera.