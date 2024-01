Napoli, fatta per la cessione: va via e resta in Serie A dopo il nuovo acquisto

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo, tra quelli che sono i due acquisti che gli azzurri stanno chiudendo.

Una cessione sarebbe praticamente fatta, con destinazione in Serie A, nonostante lo spazio che il giocatore stava avendo con Walter Mazzarri adesso che c’è bisogno di tutti in attacco, considerando alcune assenze e la presenza in avanti che non c’è di Victor Osimhen.

È tempo di sistemare alcune cose, con gli azzurri che stanno operando sul mercato per quelle che sono state le visite mediche di Traorè e non solo, perché sarebbe in chiusura anche un altro acquisto per circa 20 milioni di euro, tant’è che ora sarebbe in uscita un giocatore che potrebbe salutare il ritiro in Arabia Saudita, magari al seguito della sfida con la Fiorentina o alla fine della Final Four – in attesa ovviamente di capire se il Napoli giocherà o meno la sua finale – in Supercoppa italiana.

Calciomercato Napoli: fatta per la cessione, la notizia in Serie A

La notizia con destinazione in Serie A per quella che sarà la separazione dal Napoli, dopo quanto si è visto in questa prima parte di stagione.

Cerca maggiore spazio, anche se ne aveva trovato col Napoli sia nell’era Garcia, ma soprattutto in questo momento di permanenza in panchina di Walter Mazzarri. Ma le cose, col mercato in entrata del Napoli già a gennaio, sarebbero cambiate.

Perché con l’arrivo di Ngonge dall’Hellas Verona, il Napoli si separerà dal proprio esterno. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, collega ed esperto di calciomercato, il Frosinone starebbe chiudendo per il prestito dal Napoli di Alessio Zerbin.

Mercato Napoli, Zerbin torna al Frosinone: i dettagli dell’affare

Zerbin torna al Frosinone e lo fa di nuovo in prestito. Il calciatore, nei prossimi sei mesi, sarà il rinforzo di Eusebio Di Francesco, in un ambiente che lui conosce alla perfezione, considerando quello che è stato il suo passato nella società che lo prende di nuovo dal Napoli. Gli azzurri sembrano in chiusura sull’affare che porta a Ngonge e, considerando già la presenza di Lindstrom e di Politano, rappresenterebbe la quarta scelta sulle fasce del club allenato da Walter Mazzarri.

Zerbin ritrova il Frosinone e… Luciano Spalletti

Secondo quanto svelato dalla stessa fonte, il Napoli non attenderà il finale di questa stagione per salutare Alessio Zerbin, che torna subito dunque al Frosinone. Fu uno dei protagonisti in passato della cavalcata ai vertici della Serie B per il Frosinone, club che alla fine è riuscito ad approdare in Serie A ritagliandosi uno spazio importante tra i club della nostra classifica, che al momento vede i Ciociari lontani dalla zona retrocessione. Zerbin, a Frosinone, riuscì a trovare anche una convocazione in Nazionale con l’ex Commissario Tecnico dell’Italia, Roberto Mancini. E chissà che con Spalletti, trovando il suo spazio a Frosinone, non possa rientrare tra le idee dell’ex allenatore del Napoli, che lo ha avuto a disposizione nell’annata scorsa che portò al tricolore per i partenopei.