In chiusura il colpo Niang in Serie A: la destinazione

Ritorno in Serie A per Niang, calciatore con il quale ci sarebbero dei contatti per la chiusura del colpo in Italia.

Il calciatore ha vissuto molti alti e bassi, non riuscendo ad affermarsi, con il suo talento che si è visto soltanto a sprazzi tra le esperienze italiane che ha vissuto, nel corso della sua carriera.

Rappresenterebbe un vero e proprio ritorno in Serie A quello legato al giocatore che saluterà l’Adana Demirspor, club nel quale ha condiviso l’esperienza anche con Super Mario Balotelli, per tornare ora in Italia, in uno dei club che starebbe puntando su di lui. L’annuncio è arrivato da Sky Sport sul ritorno in Serie A di M’Baye Niang.

Calciomercato, ritorno di Niang in Serie A: la destinazione

Ha giocato ad alti livelli in Italia, indossando anche la maglia del Milan all’inizio della sua carriera, non riuscendo mai ad affermarsi però nel campionato italiano. Terminata la sua esperienza all’Adana Demirspor, club turco al quale avrebbe dunque comunicato la sua voglia di salutare, riecco la chance in Serie A per Niang perché, come annunciato dall’emittente satellitare, si sono registrati dei contatti per chiudere il colpo di calciomercato.

Già a gennaio, senza attendere la fine del campionato, dopo una prima parte di stagione in Turchia a buoni livelli considerando gli otto gol trovati nelle sedici apparizioni in maglia Adana, oltre all’assist trovato nella Super Liga in Turchia.

Aveva dichiarato apertamente di voler tornare in Serie A e i contatti con il club italiano potrebbero riportare M’Baye Niang a vestire la maglia del Genoa, come rinforzo di Alberto Gilardino in rossoblu.

Mercato Genoa, Niang può tornare subito: la notizia

Ci sono contatti tra il Genoa e Niang, col calciatore che ritornerebbe così “a casa”. Perché, il ritorno in Serie A sarebbe in uno dei club che lo ha visto crescere e, arrivato adesso a 29 anni, il ritorno ai Grifoni potrebbe dare ad Alberto Gilardino il rinforzo che serve, considerando gli alti e i bassi di Retegui e il bisogno di affiancare un attaccante a Gudmundsson, unico elemento intoccabile nell’undici titolare del Genoa.

Ultime su Niang: contatti col Genoa, ma c’è anche un’altra squadra

Ci sarebbe anche un’altra squadra sulle tracce di Niang perché, oltre ai contatti col Genoa, va registrato il forte interesse dell’Hellas Verona. Il club scaligero si dividerà praticamente di Ngonge, con destinazione Napoli, ma avrà appunto bisogno di un sostituto diretto che potrebbe essere proprio nel nome di M’Baye Niang.