Cifra stellare: Zirkzee-Milan, ecco cosa succede

Joshua Zirkzee sarà il pezzo pregiato del prossimo mercato: difficile, quasi impossibile, per il Bologna trattenerlo in rossoblù dopo la stagione che sta disputando l’ex Bayern Monaco. Si tratta di una delle sorprese più importanti nel panorama europeo e infatti mezza Europa ha messo gli occhi sul classe 2001.

Merito di Thiago Motta che lo sta valorizzando e ha creduto in lui sin dal primo giorno, chiedendo alla società di non sostituire il partente Arnautovic. Il bomber era finito, tra le altre, nel mirino del Milan in Italia.

I rossoneri attueranno una vera e propria rivoluzione la prossima estate, a partire dall’attacco dove Giroud inizia a palesare problemi continui di natura fisica, dovuti ad una carta d’identità non più così verde. Dietro di lui c’è il vuoto totale: Jovic non ha convinto nonostante i segnali recenti di risveglio, Okafor è finito fuori dai radar anche a causa di un infortunio ma non è tra l’altro una prima punta. Per questi motivi in estate servirà un attaccante di peso da prendere sul mercato.

La prima scelta della dirigenza era proprio Joshua Zirkzee. I piani dei rossoneri prevedevano di convincere i felsinei ad aggiungere una contropartita tecnica nell’affare, magari Alexis Saelemaekers, attualmente in prestito al Bologna proprio dal Milan. Con i rossoblù il belga sta facendo molto bene e la volontà è di riscattarlo a fine campionato.

In casa milanista erano sicuri di poter inserire il suo cartellino nell’affare-Zirkzee ma una brutta doccia gelata ha raggiunto i dirigenti nelle ultime ore. Il prezzo dell’olandese, infatti, sarebbe schizzato alle stelle e ora il direttore sportivo dei rossoblù, Sartori, chiede una cifra vicina ai 60 milioni di euro per lasciar partire il proprio asso!

Il suo futuro con ogni probabilità sarà in Premier League, la pista più percorribile sin dall’inizio, soprattutto a queste cifre. Per il Milan si complica di molto, anche perché la volontà dei felsinei è di non inserire contropartite nell’affare. Prezzo troppo alto pur inserendo il belga nell’affare, figuriamoci se devono arrivare tutti cash.

Negli ultimi giorni si parla di un possibile interessamento dell’Arsenal che si sarebbe aggiunto alla corsa del classe 2001 ed è pronto a fare un’offerta importante. La richiesta di Sartori sarà 50 milioni di sterline, ovvero quasi 60 milioni di euro. Ad ogni modo la Premier sembra la favorita nel futuro del giocatore che al Bayern Monaco non vuole tornare in quanto teme la concorrenza di Kane.

