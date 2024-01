Calcio in lutto: è morto il presidente, aveva solo 43 anni

Bruttissima notizia per il mondo del calcio che ha detto addio da un’altra figura storica del calcio europeo, perché a soli 43 anni è morto il giovane presidente.

Presidente morto: Herta Berlino in lutto

E’ morto Kay Bernstein presidente dell’Hertha Berlino a soli 43 anni. Una notizia che ha scosso in maniera improvvisa il mondo del calcio per la morte del giovanissimo presidente che è morto da un momento all’altro in queste ultime ore. A comunicarlo è stato il club tedesco sul sito ufficiale e i social.

Secondo le ultime notizie nelle ultime ore sarebbe stato chiamato nella sua abitazione un medico in maniera urgente, ma per Kay Bernstein non ci sarebbe stato nulla da fare, è morto. Non hanno potuto fare nulla i soccorritori, perché è morto e lascia una compagna e una figlia il presidente che dal 2022 era diventato con il 55% dei voti il numero uno del club dell’Herta Berlino.