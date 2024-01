Dall’Inter al Barcellona: sta succedendo di nuovo

Non è la prima volta e non sarà neanche l’ultima, intanto anche oggi tra Inter e Barcellona sta succedendo di nuovo.

Il momento d’oro dell’Inter continua. I nerazzurri partono per andarsi a giocare la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita consci di un gran potenziale, ancora una volta espresso alla grande conto il malcapitato Monza. 1-5 il risultato dello U-Power Stadium nonostante quella di Palladino sia proprio una delle squadre più coriacee della massima serie.

Ci sarà ancora da correre però, e a quanto pare fino alla fine visto che la Juventus certo non è squadra che molla alla prima difficoltà. Poi torneranno le sere di coppa, perché se il campionato è da vincere, per la Champions League c’è quanto meno da provarci. Per completare il tutto, i nerazzurri non possono sottovalutare il mercato invernale nonostante una rosa già all’altezza. Infatti, anche se è già arrivato Buchanan non è escluso che si verifichino altri colpi nei prossimi giorni.

Il vero segreto dell’Inter si chiama Beppe Marotta. Tra il suo lavoro e quello di Ausilio, Simone Inzaghi non ha mai avuto squadre incomplete e se nella passata stagione è arrivato in finale in Europa quest’anno ci si aspetta che inizi quanto meno a vincere in Italia.

Dall’Inter al Barcellona: Zielinski sceglie il suo futuro

Ma a proposito di mercato, non c’è certo solo quello di gennaio da considerare, perché per squadre come l’Inter la programmazione è tutto, e Marotta ci ha abituati bene in tal senso prendendo spesso calciatori a zero euro che poi arrivavano l’estate successiva.

Proprio la squadra milanese sembra in vantaggio su un parametro zero di lusso che per giugno prossimo piace anche alle big europee. Il polacco del Napoli Piotr Zielinski sarebbe vicino all’accettare l’offerta di contratto interista, anche se secondo diverse voci ci ha pensato anche la Juventus. Adesso, stando a quanto riportato da fichajes.net, adesso si starebbe affacciando sulla mezzala anche il Barcellona di Xavi.

Sta succedendo di nuovo: l’Inter si trova a dover sgomitare anche con i Blaugrana per il prossimo colpo di mercato. Ovviamente non è questa una cosa sorprendente visto che parliamo di due grandi squadre e che spesso gli obiettivi siano in comune è cosa sicuramente normale.

Sembrerebbe infatti che sotto la nuova direzione sportiva dell’ex centrocampista, Deco, sia nato un nuovo interesse che porterebbe proprio al polacco che ormai sarebbe in rotta con il Napoli. In nerazzurro si spera che il ventinovenne ora non inizi a valutare seriamente l’ipotesi ‘Camp Nou’ e non rallenti le trattative con Marotta.