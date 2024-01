Cardinale cede il club: annuncio ufficiale, il nuovo proprietario

Gerry Cardinale, in maniera non certamente attesa, ha preso la decisione definitiva in relazione all’ipotesi di cedere il club. Da tempo stavano circolando queste voci, ma le tempistiche in tal senso hanno sorpreso tutti. Arriva, in tal senso, l’annuncio ufficiale che tutti aspettavano circa le sue intenzioni. Vediamo le ultime notizie a tal proposito.

Il mondo del calcio, soprattutto ai piani alti ma anche a quelli più bassi, sta diventando davvero estremamente dinamico. Si tratta, infatti, di un sistema che fa fatica a stare insieme e per questo sempre più proprietari si vedono costretti a vendere. In tal senso il patron del Milan, Gerry Cardinale, pare ormai aver definitivamente rotto gli indugi. E’ pronto, per questo motivo, a cedere il club ed in queste settimane si vocifera sempre più di trattative molto fitte e ben avviate. Andiamo a vedere adesso quali sviluppi può prendere questa vicenda e quali sono le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Il proprietario del Milan pronto a cedere il club

Gerry Cardinale, come è noto, è uno dei personaggi nel mondo del calcio più in vista. Almeno per quel che concerne le proprietà americane. Adesso, però, in maniera sorprendente si parla in maniera sempre più insistente della possibilità che possa cedere il club.

Non il Milan, però, dal momento che la sua holding ha deciso di investire molto in casa rossonera. Piuttosto il Tolosa, per il quale “L’Equipe” ha parlato di un accordo praticamente concluso con Otro Capital Group, società molto vicina a Redbird Capital Partners di Cardinale. E sembra tutto lineare, per così dire, visti i problemi avuto l’anno scorso in ambito europeo per la questione delle multiproprietà.

Cardinale cede il Tolosa: le ultime sull’affare

A raccontare la notizia della cessione ormai praticamente imminente da parte di Gerry Cardinale del suo Tolosa è stato il quotidiano “L’Equipe“. Stando a quanto si apprende sul comunicato ufficiale pubblicato dal patron del club rossonero, la dirigenza al momento è concentrata solo ed esclusivamente sugli obiettivi da centrare con questa compagine. Destituite, inoltre, di ogni fondamento le notizie riportate dal noto quotidiano francese. Insomma, a quanto pare Cardinale, proprietario tanto del Milan che del Tolosa, non ha nessuna intenzione di superare il problema della doppia proprietà. Per il momento si va avanti su questa strada.