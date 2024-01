Svolta Juve, colpo in prestito dall’Arabia

Svolta a centrocampo per la Juventus che è intenzionata a mettere a segno un colpo dall’Arabia Saudita: il giocatore arriva in prestito.

La Juventus è molto attiva in queste prime settimane della sessione invernale di mercato e dopo aver scippato Tiago Djalò all’Inter dal Lille per la difesa è alla ricerca di un rinforzo che possa dare maggior qualità al proprio centrocampo.

Il ds Cristiano Giuntoli sta lavorando su più fronti e sono tanti i nomi presenti sulla sua lista, sia di giocatori provenienti dalla Serie A che dall’estero. In Italia, la Juventus sta continuando a monitorare la situazione di Samardzic, il cui passaggio al Napoli non è più cosa certa ed i bianconeri stanno valutando se affondare il colpo per portarlo subito a Torino.

All’estero, invece, gli occhi di Giuntoli si sono posati in particolare sull’Arabia Saudita e nelle ultime ore ci sono stati contatti con l’ex Liverpool Jordan Henderson che potrebbe arrivare in prestito dall’Al Ettifaq. Tuttavia, l’ex capitano dei Reds non è l’unico giocatore del campionato saudita che piace alla Vecchia Signora che ha preso in considerazione anche un ex Serie A, ovvero Seko Fofana.

Juventus, idea Fofana a centrocampo: può arrivare in prestito

L’intenzione della Juventus in questa sessione invernale di mercato e regalare ad Allegri un centrocampista, come confermato dallo stesso tecnico qualche giorno fa e Giuntoli sta lavorando alacremente per fare modo che ciò accada. Il ds bianconero sta osservando parecchi profili ed uno dei nomi nuovi per il centrocampo bianconero è quello di Seko Fofana.

L’ex centrocampista dell’Udinese si è trasferito all’Al Nassr la scorsa estate, ma la sua avventura in terra saudita non è stata entusiasmante fino ad oggi e sta pensando di lasciare il club per ritrovarsi. Il suo entourage si è messo subito alla ricerca di possibili acquirenti e presto potrebbe esserci un contatto con la Juventus che potrebbe acquistare il giocatore in prestito.

Quello di Fofana sarebbe un buon colpo di mercato per la Juventus che non solo risparmierebbe dal punto di vista economico acquistandolo in prestito, ma andrebbe a prendere anche un giocatore che conosce molto bene la Serie A. Inoltre, Fofana porterebbe non solo fisicità, ma anche qualità in mezzo al campo ed i bianconeri ne gioverebbero di sicuro della sua dirompente forza fisica.

Ad oggi, comunque, non c’è ancora una vera e propria trattativa per Fofana, in quanto al momento la Juventus sembra più orientata ad acquistare Jordan Henderson, anch’egli in prestito. Qualora però l’Al Ettifaq dovesse rifiutare di liberare l’ex capitano del Liverpool, allora i bianconeri potrebbero fiondarsi su Fofana per regalare ad Allegri il tanto agognato centrocampista.