Addio Serie A, Pafundi ha deciso: ecco dove andrà

Aggiornamenti di calciomercato sulla prossima squadra di Simone Pafundi. Il giovane talento italiano, classe 2006, lascerà l’Udinese in questa sessione di gennaio.

Dopo un lungo tira e molla alla fine ad avere la meglio è stato il calciatore, che andrà via dalla Serie A. L’Udinese ha accettato le condizioni, nelle prossime darà il via libera per la cessione di Pafundi. Considerato uno dei migliori prospetti del calcio italiano, convocato in Nazionale maggiore da Roberto Mancini, il giovane talento non ha avuto molte fortune nella massima serie del campionato italiano. I vari allenatori, che si sono succeduti all’Udinese, non gli hanno dato spazio e fiducia. Per questa ragione, anche in vista dei prossimi Europei di giugno 2024, Pafudi ha deciso di andare a giocare in un nuovo campionato.

E’ fatta per il trasferimento all’estero di Simone Pafundi che lascia l’Udinese e la Serie A. Affare in via di definizione, con il calciatore che andrà a confrontarsi in una realtà diversa da quella italiana. Una scelta chiara e precisa, ovvero quella di giocare il più possibile e sperare di convincere Spalletti per gli Europei del 2024.

Calciomercato: nuova destinazione per Pafundi, ecco dove andrà

Poco spazio in bianconero per Simone Pafundi che ha raccolto solo sette minuti in questa prima parte di Serie A. Numeri al di sotto delle aspettative per il classe 2006 che sperava di essere utilizzato di più dall’Udinese.

Per questa ragione, il trequartista ha deciso di lasciare il club friulano per andare a vestire la maglia di un altro club. Sembrava fatta per il suo trasferimento alla Reggiana e invece, nelle ultime ore, un altro club ha soffiato Pafundi alla società italiana. A sorpresa, il giocatore andrà nella massima serie del calcio svizzero.

I dirigenti hanno trovato l’accordo con l’Udinese per portare al Losanna Pafundi in questo calciomercato di gennaio 2024. Ecco la formula dell’affare con l’Udinese che rischia di perdere per sempre il calciatore.

Pafundi si trasferisce al Losanna, in Svizzera. I dettagli di questo colpo

La società svizzera, che milita nella Super League, nei prossimi giorni completerà la procedura per portare al Losanna Pafundi. Il calciatore, classe 2006, si trasferirà in Svizzera con la formula del prestito di 12 mesi con diritto di riscatto a 15 milioni. Scelta ambizione da parte del 17enne che andrà a confrontarsi con una realtà diversa da quella italiana, in una squadra che attualmente è in lotta per non retrocedere.