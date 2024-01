Benzema torna in Europa: il suo avvocato svela il club

Si parla tanto del ritorno di Karim Benzema pronto a giocare di nuovo in Europa e lasciare l’Arabia Saudita una volta per tutte dopo le ultime situazioni che si sono venute a creare.

Il campione francese è ormai arrivato ai ferri corti con il club saudita per cui gioca e sembra intenzionato a fare di nuovo ritorno in Europa. Perché, nonostante l’età avanzata e i tanti milioni che percepisce ogni mese, il giocatore non è felice in Arabia Saudita e reputa troppo severe le regole che ci sono nel paese, che non gli permettono di condurre uno stile di vita ‘europeo’ a cui è sempre stato abituato. Per questo motivo si parla del possibile ritorno di Benzema in Europa anche subito.

Il campione e Pallone d’Oro ex Real Madrid è stato accostato anche alla Serie A. Perché in Italia ci sono alcuni club che da sempre sognano il colpo Benzema come Inter, Milan e Juventus, ma il suo alto ingaggio sembra poter complicare questo tipo di operazione per uno dei migliori club italiani. Ecco che allora si aprono delle nuove occasioni per il giocatore che può anche tornare a giocare per quello che è da sempre uno dei suoi club del cuore.

Calciomercato: Benzema lascia l’Arabia Saudita per l’Europa, l’annuncio

Rottura tra Benzema e l’Al-Ittihad in Arabia Saudita, perché il giocatore non ha preso bene le critiche che sono arrivate contro di lui per non aver raggiunto il resto della squadra in tempo dopo una vacanza fuori il paese del Medio Oriente.

A parlare in queste ultime ore è stato direttamente Hugues Vigier, avvocato di Karim Benzema che ha detto qualcosa anche in ottica di calciomercato. Il legale del giocatore francese è intervenuto a RMC Sport per parlare di quella che è la sua attuale situazione con il club in Arabia Saudita dell’Al-Ittihad. Tra le varie dichiarazioni si è parlato anche di mercato e della concreta possibilità che possa tornare in Francia a giocare e farlo con il Lione, il club che l’ha fatto crescere e lanciato tra i grandi. Al momento non c’è nulla di concreto, ma occhio al finale di carriera.

Benzema può tornare a giocare con il Lione una volta lasciata l’Arabia Saudita. Decisivi i prossimi mesi per capire che scelta prenderà il giocatore che sta assaporando di nuovo la possibilità di tornare a giocare in Europa dopo una parentesi di un anno in Arabia.