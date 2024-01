Inter e Roma accendono il mercato: guerra per il colpo gratis

Nerazzurri e giallorossi fiutano il possibile colpo a zero in vista del prossimo luglio: l’affare fa gola anche al Napoli

Da una parte c’è lui, il Re dei colpi a parametro zero, sempre pronto a mettere a segno – come ormai fa con grande regolarità ogni singolo anno – un ottimo affare con relativo dispendio di risorse economiche.

Dall’altra c’è una proprietà che fa ancora i conti con talune restrizioni di mercato, dovute ad un bilancio non propriamente idilliaco, nonché con dei parametri del Fair Play Finanziario che già hanno fatto sentire i loro effetti la scorsa estate.



Sullo sfondo, un club che si appresta ad avviare una vera e propria rivoluzione dopo il disastro degli ultimi mesi. Stiamo parlando, nell’ordine, di Beppe Marotta (e quindi dell’Inter), della Roma dei Friedkin e del Napoli di De Laurentiis, che nella lotta di mercato che si prospetta all’orizzonte si attesta, per ora, in terza posizione.

L’oggetto del desiderio di nerazzurri e giallorossi è un giocatore che, sebbene non più di primo pelo, fornisce ancora adeguate garanzie. Un profilo che, considerando il contratto in scadenza che non verrà rinnovato, fa inevitabilmente gola ai due club, che potrebbero puntare su di lui come secondo portiere per la prossima stagione.

Ochoa, conteso da Inter e Roma: Napoli alla finestra

Francia, Spagna, Belgio, il nativo Messico e poi l’Italia: Guillermo Ochoa, 38enne estremo difensore della Salernitana, è un autentico giramondo del calcio contemporaneo. Oltre ad essere uno straordinario esempio di longevità calcistica.

Protagonista di una stagione che, a livello di squadra, si sta facendo davvero complicata, ma brillante per quello che riguarda le prestazioni personali, il messicano è praticamente certo di non rinnovare il suo contratto col club granata, in scadenza nel prossimo giugno. Trattandosi di un profilo di una certa affidabilità, nonché di grande esperienza e carisma, Inter e Roma – le cui lacune nella casella ‘portiere’ sono ben note – si sono già mosse per convincere il centroamericano a sposare la loro causa.

Ochoa gradirebbe restare in Italia, paese che ha scelto per chiudere la sua gloriosa carriera, accontentandosi anche di fare il dodicesimo in una delle big del nostro calcio. Sullo sfondo, come detto, c’è anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che deve dipanare il nodo Meret – non esattamente amato dalla piazza – e a cui quindi il messicano potrebbe far comodo come portiere di riserva.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’atletico estremo difensore strapperà un accordo con uno dei club del nostro campionato, o se deciderà di provare l’ennesima, nuova, esperienza di una carriera di tutto rispetto.

