La Juve non molla: doppio scippo al Napoli

La Juventus è vicina a mettere a segno un doppio scippo al Napoli: i bianconeri non mollano e sono pronti a beffare ancora gli azzurri.

Continua la ricerca quasi frenetica in casa Juventus per cercare di regalare ad Allegri il tanto agognato centrocampista in questa sessione invernale di mercato ed il tecnico livornese sta aspettando con fiducia che la società riesca ad individuare il profilo giusto.

La Juventus si sta muovendo su più fronti per non farsi cogliere impreparata in caso uno dei suoi obiettivi fallisse ed uno dei nomi più caldi resta quello di Samardzic, cercato anche dal Napoli. Al momento, i bianconeri hanno trovato solo un accordo con l’entourage del giocatore e non con l’Udinese che non ha intenzione di regalare uno dei suoi migliori calciatori, pur conscia che il ragazzo voglia partire.

Il Napoli, invece, l’accordo con l’Udinese lo ha trovato, ma non con l’entourage e ciò ha portato la trattativa in una fase di stallo. Gli azzurri non sono riusciti a chiudere in tempi brevi e l’intromissione della Juventus ha rallentato ulteriormente una trattativa che pareva chiusa.

Oltre a Samardzic, però, i bianconeri hanno intenzione di fare un doppio scippo agli azzurri e nelle ultime ore si sono intensificati i contatti per Mangala del Nottingham Forest che appare più vicino a Torino che a Napoli.

Juventus, sprint per Mangala: doppia beffa per il Napoli

La Juventus non ha più intenzione di tentennare e, dopo l’arrivo di Djalò in difesa (visite mediche in programma questa settimana ndr.), è pronta ad affondare il colpo per portare in bianconero anche un centrocampista. Se per Samardzic la trattativa è in stand-by così quella per Henderson, diverso il discorso per quanto riguarda quella di Orel Mangala del Nottingham Forest.

Il centrocampista, che piace pure al Napoli, è un serio obiettivo di Cristiano Giuntoli che avrebbe intensificato i contatti con il club inglese per portarlo a Torino, stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur. La Juventus vorrebbe acquistare Mangala in prestito con obbligo di riscatto a fine stagione, formula che potrebbe bastare per convincere il Notthigham Forest a cedere il giocatore.

L’arrivo di Mangala a Torino sarebbe una doppia beffa per il Napoli che dopo Samardzic, si vedrebbe scippare da sotto il naso un altro giocatore da parte della Juventus. In questa sessione di mercato, i bianconeri non solo stanno cercando di rinforzarsi, ma sembrano anche intenzionati a disturbare le operazioni degli altri club piombando sugli stessi obiettivi.

Dopo averlo fatto con l’Inter soffiandogli Tiago Djalò, Giuntoli proverà ora a dare un altro dispiacere al Napoli e ai suoi tifosi dopo essersi trasferito a Torino e siamo sicuri che all’ombra del Vesuvio l’ex ds azzurro non si stia facendo molti amici.