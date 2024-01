Colpaccio Zirkzee: il Bologna accetta l’offerta

Si avvicina l’addio di Joshua Zirkzee: il Bologna che sembra intenzionato ad accettare una maxi offerta per il centravanti

Protagonista con il Bologna della prima parte di stagione, Joshua Zirkzee è diventato un grande uomo mercato. Il giovane olandese fa gola a diversi club europei. Nelle ultime ore sembra essere giunta l’offerta giusta per la punta ex Bayern Monaco che potrebbe quindi lasciare il Bologna a stretto giro.

Diverse big europee hanno preso informazioni sul giovane talento della squadra di Thiago Motta sul quale il Bayern Monaco ha un diritto di riacquisto che potrebbe concretizzarsi presentando ai rossoblu una proposta da circa 40 milioni di euro. Una squadra però al momento appare molto vicina dal convincere gli emiliani a lasciar partire la punta.

Secondo quanto scritto da Ekrem Konur su X, infatti, l’Arsenal sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta per Zirkzee provando a portare in Premier League il numero 9 dei rossoblu. Una proposta che ricalcherebbe per sommi capi quella che Saputo si aspetta per lasciare andare via il suo gioiellino.

Calciomercato Bologna, in arrivo l’offerta giusta per Zirkzee

La richiesta del Bologna è di circa 55 milioni di euro per lasciar partire quello che viene considerato uno dei migliori giovani centravanti in Europa. I Gunners hanno individuato nel classe 2001 il colpo giusto per sistemare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione ed è possibile che si chiuda intorno ai 50 milioni di euro.

Un affare che però è legato alle volontà del Bayern Monaco che potrebbe battere la concorrenza facendo valere il diritto di riacquisto della punta. Il Bologna nel frattempo si sta già muovendo per acquistare un nuovo attaccante: Santiago Castro potrebbe presto arrivare all’ombra delle Due Torri per una somma intorno ai 10 milioni di euro.

I felsinei dovranno pagare la clausola per portarlo via dal Velez e metterlo a disposizione di Thiago Motta per provare a raggiungere una qualificazione in Europa che nelle ultime settimane si è complicata complici le due sconfitte ed un pareggio nelle ultime tre di campionato.

Nel caso in cui dovesse chiudersi positivamente il colpo Castro, il Bologna poi dovrebbe agire in sede di mercato in uscita lasciando partire Sydney Van Hoojdonk, centravanti classe 2000 che non ha convinto in questa prima parte di stagione, fallendo anche l’opportunità avuta a Cagliari quando ha sostituito proprio Zirkzee squalificato. Intanto è fatta per il giovane difensore Ilic in arrivo dal Partizan Belgrado con i rossoblu che dimostrano di avere sempre un occhio di riguardo verso i giovani talenti in giro per l’Europa.