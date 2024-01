Festa grande per Pioli: ecco il nuovo difensore

Dopo l’ottimo successo contro la Roma, per il Milan di Stefano Pioli bisogna registrare anche un’ottima novità in sede di calciomercato

Dopo il brutto ko rimediato ai quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il Milan ha dato una bellissima risposta in campionato. Domenica scorsa, infatti, gli uomini di Stefano Pioli hanno sconfitto con un netto 3-1 la Roma. Questo risultato, inoltre, ha portato con sé anche l’avvicendamento sulla panchina giallorossa tra José Mourinho e Daniele De Rossi.

Con la vittoria rimediata contro la Roma, di fatto, Stefano Pioli ha ottenuto due importanti risultati: rimandare al mittente le voci su un suo possibile esonero e rafforzare il terzo posto in classifica del suo Milan. Nei giorni scorsi, infatti, si era anche paventata l’ipotesi di vedere anche Antonio Conte sulla panchina milanista.

Nel frattempo, una volta archiviata la gara contro la Roma, il Milan è atteso dalla sfida di sabato contro l’Udinese. Tuttavia, vista la sessione di mercato invernale in atto, il club rossonero è alla ricerca di diversi profili in sede di calciomercato, soprattutto per quanto riguarda un difensore centrale. Proprio su questo fronte bisogna registrare degli importanti aggiornamenti per tutta la piazza milanista.

Milan, idea Pioli: Nacho dal Real Madrid

Come riportato da ‘fichajes.net’, infatti, lo stesso Stefano Pioli avrebbe chiesto ai suoi dirigenti di prendere per la prossima stagione Nacho Fernandez del Real Madrid dell’ex tecnico rossonero Carlo Ancelotti. Il possibile arrivo del difensore centrale spagnolo, di fatto, sarebbe anche un affare economico per il Milan, visto che arriverebbe nel team meneghino a parametro zero.

Il contratto di Nacho Fernandez con il Real Madrid scadrà il prossimo 30 giugno e, almeno fino a questo momento, non sembra che ci sia la possibilità di prolungare. Il centrale iberico, di fatto, è il quarto centrale per Carlo Ancelotti, visto che l’allenatore italiano preferisce schierare dal primo minuto i vari Eder Militao, l’ex Roma Antonio Rudiger e David Alaba.

L’arrivo del capitano del Real Madrid, di fatto regalerebbe alla difesa del Milan sicuramente tanta esperienza. Nel frattempo, però, il Milan ha fatto tornare Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal. Stefano Pioli, per colpa dei tantissimi infortuni muscolari che hanno colpito la sua squadra, ha infatti dovuto fronteggiare una vera e propria emergenza di difensori centrali e in attesa del rientro di Tomori e Thiaw deve fare un po’ di necessità virtù. Vedremo se arriverà un altro tassello anche già quest’inverno o se si continuerà a pensare alla prossima stagione.