Il tecnico ha firmato: annuncio UFFICIALE

Novità importanti per la società tedesca: l’annuncio è diventato ufficiale, il tecnico ha deciso di prolungare il contratto

Arrivano delle novità importanti per una delle scuderie più influenti in assoluto, che in queste ore si sta preparando in vista del prossimo mondiale di Formula 1. Il rinnovo di contratto arriva nel momento clou, a poche settimane dal grande esordio in pista.

Tra le tante scuderie che vorranno scippare il titolo alla Red Bull di Verstappen, campione del mondo di Formula 1 per tre anni consecutivi, non si può non annoverare la Mercedes, che vanta tra le proprie fila un campione sempreverde come Lewis Hamilton.

Poche ore fa la celebre scuderia tedesca ha fatto un annuncio importante e che mira a concedere stabilità a un ambiente desideroso di tornare ai vertici quanto prima.

Mercedes, rinnova il dt Allison

La parola d’ordine è continuità, la Mercedes lo ha fatto capire poche ore fa, appena ha annunciato il prolungamento di contratto di James Allison, direttore tecnico della scuderia dal 2017. Un nome oramai diventato simbiotico con la scuderia e che gli stessi tifosi considerano fondamentale in vista dei prossimi anni. L’annuncio del rinnovo arriva a poche ore di distanza da quello di Toto Wolff.

In vista della prossima stagione ci sarà da scalzare un regno, quello della Red Bull, e per farlo ci sarà bisogno dell’apporto di un direttore tecnico come Allison. Sbarcato nel 2017 dopo aver tra l’altro lavorato anche in Ferrari, con la Mercedes ha vinto ben quattro titoli Piloti e cinque titoli Costruttori: quegli anni sono stati il culmine della sua carriera da tecnico e in generale gli hanno permesso di lavorare ad altissimi livelli, forse mai sperimentati prima, come egli stesso ha detto più volte in varie occasioni.

Sul rinnovo di Allison si è espresso subito anche il team manager del tedeschi Toto Wolff, che si è detto particolarmente entusiasta della scelta della scuderia di affidare il comparto tecnico all’inglese: “Sono entusiasta del fatto che James abbia dedicato il suo futuro alla Mercedes, è il leader tecnico più impressionante di questo sport, porta conoscenza ed esperienza“. Wolff fu uno dei primi a chiedere ad Allison nel 2017 di accettare l’offerta per andare a migliorare il reparto tecnico della celebre scuderia con sede a Brackley. E i risultati, da questo punto di vista, non si sono fatti attendere.