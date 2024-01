Milan, Ibra è già in discussione: c’è l’annuncio che spiazza i tifosi

Aggiornamenti riguardo il futuro al Milan di Ibrahimovic. Lo svedese, che attualmente ricopre il ruolo di consulente di RedBird e del presidente Gerry Cardinale, è finito già in discussione.

Presenza ingombrante in quel di Milanello, i tifosi attendono risposte da Zlatan Ibrahimovic riguardo il suo vero ruolo all’interno del Milan. Le prime risposte sono attese in vista della prossima stagione, quando arriverà il momento di decidere il nome del prossimo allenatore. Intanto, c’è chi ha iniziato a dubitare riguardo l’ex attaccante.

Ci sono delle novità che riguardano il ruolo di Zlatan Ibrahimovic al Milan: ecco le ultimissime notizie in merito alla situazione dello svedese che, da qualche settimana, ha iniziato il suo nuovo lavoro da dirigente.

Dubbi su Ibra, cosa può succedere al Milan

E’ il giornalista Stefano Borghi a porsi la domanda riguardo l’utilità di Zlatan Ibrahimovic in questo Milan. Nelle vesti di consulente, dirigente, quale beneficio può portare l’ex attaccante alla squadra di Stefano Pioli? Il noto telecronista di Dazn ne ha parlato nel corso del podcast di Cronache di Spogliatoio ‘Taconazo’.

Queste le dichiarazioni di Borghi sul ruolo al Milan di Zlatan Ibrahimovic.

“Al Milan è iniziato un nuovo ciclo quattro mesi fa, con dirigenti diversi rispetto al solito. Ci sono delle persone che sono capaci di guidare il club, diciamo che manca solo una figura di campo. Su questo tutti siamo d’accordo. Ibrahomovic, richiamato quasi a furor di popolo, non so se è la figura adatta. Non so cosa faccia per il Milan. Di sicuro, uno delle sue qualità può servire eccome ma serve un criterio riguardo la sua posizione”.

Ibrahimovic Milan: l’influenza dello svedese su Gerry Cardinale

La prossima stagione sarà decisiva per quanto riguarda l’ex attaccante che avrà un ruolo cruciale nelle strategie del Milan che verrà. Sarà importante conoscere il suo parere riguardo il futuro allenatore del Milan. Quasi certo l’addio di Pioli, in lizza per la panchina dei rossoneri ci sono Conte e Thiago Motta: due profili diversi tra loro, che sono stati individuati per sostituire Pioli che andrà via sicuramente. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Milan, riportate qualche settimana fa da Sportitalia, pare che a spingere per Conte ci siano Moncada e Ibrahimovic che conosce bene le doti dell’allenatore, che in Italia ha vinto con Juve ed Inter. Più cauto, invece, Furlani che preferisce l’opzione low cost come Thiago Motta, che ben sta facendo a Bologna. I prossimi mesi saranno decisivi ma si preannuncia già una prima battaglia, in quel di Milanello, con le due fazioni pronti a scontrarsi riguardo la scelta sul futuro allenatore del Milan: ecco perché dalla scelta di Gerry Cardinale si capirà molto anche per quanto riguarda l’influenza di Zlatan Ibrahimovic.