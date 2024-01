Napoli: individuato il vice Anguissa, arriva subito

Il Napoli continua a ragionare su chi prenderà il ruolo di vice Anguissa. I nomi sono diversi e nelle prossime ore potrebbe esserci un ritorno di fiamma.

Testa alla finale di Supercoppa, ma anche su come rinforzare la rosa. Le idee di ADL sono molto chiare e la vittoria contro la Fiorentina potrebbe rappresentare una svolta per i partenopei.

Nei giorni scorsi si era parlato molto di un arrivo di due centrocampisti, ma per il momento non si è ancora deciso nulla. Le riflessioni sono in corso e la fumata nera per Barak potrebbe aprire le porte per un altro giocatore in questo calciomercato. Vedremo cosa succederà nel giro di davvero poche ore.

Napoli: svolta sul calciomercato, si chiude per il centrocampista

Il Napoli è al lavoro per rinforzare il centrocampo e sono in corso tutte le valutazioni del caso. Nei giorni vi abbiamo parlato di Barak, ma ci sarebbero state delle frenate. Il discorso è stato rinviato a dopo la Supercoppa a causa dei dubbi avanzate dallo stesso club partenopeo. Le ultime informazioni confermano che ADL non ha intenzione di sbagliare più e per questo motivo si vuole prendere qualche giorno in più prima di affondare il colpo e dare rinforzi a Mazzarri

Secondo quanto riferito da footmercato.net, Seko Fofana è stato messo sulla lista dei partenti da proprio club in questo calciomercato e non possiamo escludere un tentativo da parte del Napoli considerando che l’ex Udinese sarebbe il profilo ideale per il ruolo di vice Anguissa. Riflessioni in corso anche sui costi, ma non possiamo escludere nulla visto che il giocatore piace da tempo.

Nessuna fretta, come detto in precedenza, ma scelte fatte solo dopo ragionamenti lunghi per non sbagliare come fatto in estate. Quindi vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni e se alla fine si arriverà alla fumata bianca. Le riserve saranno sciolte solo dopo la Supercoppa, ma non sono da escludere sorprese.

Ultime Napoli: ritorno di fiamma per Fofana?

Il Napoli potrebbe avere un ritorno di fiamma per Fofana in questo calciomercato e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro. Barak sembra essere ormai sfumato definitivamente e quindi vedremo come si muoverà ADL per consentire a Mazzarri di poter puntare al quarto posto per salvare una stagione iniziata non come ipotizzato.