Offerta sensazionale all’Inter: scambio alla pari con Thuram

Offerta sensazionale all’Inter, al centro di un possibile scambio di mercato: tra i giocatori protagonisti di quest’affare c’è Marcus Thuram

Marcus Thuram si è rivelato un acquisto azzeccatissimo per l’Inter, andando a formare un attacco da urlo con Lautaro Martinez. Non saranno la Lu-La con cui si divertiva Antonio Conte, il tecnico dell’ultimo scudetto nerazzurro, ma anche questa nuova coppia, la Thu-La non sfigura per niente.

Già diversi gol e assist per il figlio d’arte che soprattutto ha il merito di realizzarli in momenti e match pesanti, spesso contro le big. Non è un caso che diversi top team in Europa si sono accorti di lui e sono pronti a sferrare l’assalto nel prossimo futuro.

L’Inter ha già fatto sapere che il francese non è in vendita ma le vie del mercato sono infinite. Soprattutto se a bussare alla porte del club meneghino dovesse essere qualche blasonata big come quella di cui si vocifera nelle ultime ore.

Il Manchester United sta vivendo una brutta stagione, relegato a centro classifica in Premier League con il tredicesimo attacco del campionato e fuori dalla Champions League e da tutte le competizione europee, essendo arrivata quarta in un girone non impossibile dietro a Copenaghen e Galatasaray (oltre al Bayern Monaco).

La volontà del club è quella di risalire almeno nei piazzamenti europei e se possibile tentare una scalata per il quarto posto Champions, ma non sarà per nulla facile. Di sicuro urgono rinforzi in attacco sul mercato già a gennaio e poi in estate sarà rivoluzione. Il grande obiettivo dei Red Devils sembra essere proprio Marcus Thuram.

L’Inter però non si scompone e fa muro, con il Manchester che potrebbe presto rilanciare offrendo Antony, che secondo lo United vale circa 60 milioni di euro, ovvero la cifra pagata per ingaggiarlo. La dirigenza non vuole fare minusvalenza. Si tratterebbe di mettere su uno scambio alla pari che coinvolgerebbe il figlio d’arte nerazzurro ed Antony.

L’Inter riflette perché, pur essendo il francese per ora intoccabile, significherebbe fare un’altra grande plusvalenza, dopo quella fatta con Onana. Ovvero vendere Thuram, di fatto, per 60 milioni di euro. Per questo motivo i dirigenti nerazzurri ci penseranno. Ma ogni discorso, comunque, è rinviato alla prossima estate. A gennaio non se ne parla, con il Manchester che dovrà andare a trovare altrove nuovi attaccanti che possano risollevare le sorti di una stagione fin qui nefasta.