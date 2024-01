Juventus: arriva dalla Liga, iling sblocca l’affare

A quanto pare la Juventus non ha alcuna intenzione di fermarsi al solo Tiago Djalò in questo calciomercato, come confermato dal fatto che la società bianconera starebbe lavorando per cercare di rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri con un innesto di prospettiva dalla Spagna.

Sul giocatore ci sarebbe però la concorrenza dei migliori club de LaLiga, ma la Juventus potrebbe sfruttare a suo favore la carta Iling Junior per sbloccare l’affare, visto e considerato che un eventuale accordo con l’inglese potrebbe infatti permettere alla Vecchia Signora di affondare il colpo decisivo sul talento spagnolo.

Calciomercato Juventus, colpo dalla Liga: Giuntoli incontra gli agenti

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della Juventus, che dopo Tiago Djalò vorrebbe regalare a Massimiliano Allegri qualche nuovo innesto. Solo ieri Giuntoli ai microfoni di Sky Sport aveva però detto che le entrata della Vecchia Signora in questo gennaio si concludevano col solo arrivo del centrale portoghese, ma evidentemente il Chief Football Director della Juventus ha spudoratamente mentito per “coprire” le proprie strategie, uscite allo scoperto in mattinata.

Stando infatti a quanto riportato oggi in edicola, il club bianconero starebbe lavorando per portare in Serie A un giovane talento de LaLiga, giocatore che andrebbe inizialmente ad aggregarsi alla Juventus NextGen per poi arricchire negli anni a venire il gruppo della prima squadra.

A fare il nome è stato Tuttosport, che per l’appunto ha raccontato come il centrocampista del Las Palmas Inaki Gonzalez sia uno dei pallini di Cristiano Giuntoli per questo calciomercato, che proverà a sfruttare Iling Junior ed i buoni rapporti con l’agenzia del ragazzo per riuscire a chiudere il prima possibile quest’affare.

Juventus su Inaki Gonzalez: le ultime

Come succede da qualche anno a questa parte, la Juventus starebbe già programmando il suo futuro, sennò non avrebbe senso dedicarsi così tanto ad un’operazione come quella per Inaki Gonzalez, talento classe 2004 del Las Palmas. Il centrocampista spagnolo piace tanto a Giuntoli al punto che nelle prossime settimane sarebbe in programma un incontro con la sua agenzia, la CAA Base, per parlare di un suo possibile trasferimento in estate alla Juventus.

Per anticipare la concorrenza sul ragazzo la Vecchia Signora potrebbe versare subito nelle casse del Las Palmas una somma di denaro in grado di chiudere la pratica, ma in estate Gonzalez potrebbe firmare con i bianconeri a parametro zero, soluzione che la Juventus a quanto pare preferirebbe di più.

Juventus: Iling Junior sblocca l’affare Gonzalez

Samuel iling Junior potrebbe sbloccare l’affare Inaki Gonzalez, visto che l’esterno inglese è assistito dalla stessa agenzia dello spagnolo. Stando a Tuttosport, infatti, nei dialoghi per il rinnovo del classe 2003 con la Juventus, Giuntoli parlerà con la CAA Base proprio di Gonzalez, nella speranza di poterlo bloccare in vista dell’estate.