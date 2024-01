Minacce da parte dei tifosi nel corso di Roma-Hellas Verona, è successo durante la partita giocata dai giallorossi.

I tifosi hanno mostrato una spaccatura enorme in merito a chi ha accolto Daniele De Rossi, ma senza dimenticare José Mourinho, sul quale ci sono stati cori e canti da parte dell’intero stadio Olimpico.

Sono arrivate minacce, dopo le durissime contestazioni già arrivate in precedenza per la situazione delicata che ha visto protagonista la Roma in Serie A, a seguito dell’esonero di Mourinho e che ha visto i tifosi stessi a Trigoria salutare con affetto il proprio ex allenatore, criticando aspramente la società.

Minacce all’Olimpico: è successo durante la partite, messaggio ai Friedkin

Un Olimpico dalla doppia faccia quello visto stasera in occasione di Roma-Hellas Verona. Perché da una parte c’è stato il solito clima di affetto, di sostegno, dell’amore che l’Olimpico ha mostrato alla Roma – come tutto l’arco della prima parte di stagione – e al suo nuovo leader in panchina, Daniele De Rossi, leggenda del club capitolino.

Dall’altra parte però le sottolineature e l’amore anche per José Mourinho, che ha regalato il primo titolo europeo della storia del club, mai dimenticato e ancora amato dai tifosi che hanno continuato a fare i cori a suo favore, non facendosi mancare le critiche alla società.

“Ti pigliamo a calci in cu*o” dicono i tifosi al presidente Friedkin. Lo dicono in dialetto romano, mandando un messaggio molto diretto alla stessa gestione che ha visto la Roma salutare con esonero, appunto, il beniamino José Mourinho.

La Curva della Roma minaccia Friedkin: il messaggio alla presidenza

Minacce dalla Curva Sud, secondo quanto ricostruito per quel che è successo all’Olimpico, durante Roma-Hellas Verona. Nel corso della partita sono stati esposti diversi striscioni, ma uno in particolare è legato ad un messaggio diretto ai Friedkin, che hanno esonerato Mourinho nel corso dell’ultima settimana. Una scelta che a quanto pare, ai tifosi della Roma, non è proprio piaciuta. A tal punto che il messaggio, recita: “Presidente low cost, te piamo a calci in cu*o, do you understand?”

Di seguito, la foto dello striscione contro i Friedkin.

Clima teso all’Olimpico: Mourinho e De Rossi, i tifosi si schierano

I tifosi si sono schierati dopo quanto accaduto nella società giallorossa. Da una parte l’esonerato Mourinho, ma dall’altra la leggenda giallorossa, Daniele De Rossi, tornato praticamente a casa sua da circa una settimana. I tifosi hanno mandato un messaggio, anche troppo diretto, di contestazione alla società gestita dai Friedkin. Amore per chi è partito e chi è arrivato e disprezzo totale per la società, colpevole secondo i tifosi, dei risultati recenti della squadra.