Brahim Diaz bianconero: offerta choc

Potrebbe cambiare presto il destino di Brahim Diaz tornato la scorsa estate al Real Madrid e finito nel mirino di una big.

Nonostante il suo utilizzo non avvenga con grande continuità al Real Madrid, Brahim Diaz è riuscito a ben impressionare quando Carlo Ancelotti lo ha mandato in campo durante questa prima parte di stagione.

L’esplosione di Jude Bellingham ha di fatto frenato l’inserimento dell’ex Milan nella squadra di Carlo Ancelotti ma è stato spesso decisivo quando è sceso in campo. Le buone prestazioni fornite in questa stagione ed il suo ruolo centrale nel progetto Milan delle scorse stagioni, hanno portato diverse squadre a valutare di presentare un’offerta alle merengues a stretto giro di posta. Un club in particolare sarebbe pronto a mettere sul piatto una proposta da capogiro per il trequartista.

Calciomercato, super offerta per Brahim Diaz

Secondo quanto affermato da Planeta Real Madrid, il Newcastle sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 60 milioni di euro per assicurarsi il calciatore delle merengues. Una proposta difficile da rifiutare anche per i blancos, pronti poi a reinvestire la somma per rinforzare la propria rosa in vista della prossima estate.

Il Real Madrid sa di dover mettere mano al portafoglio in vista della prossima estate per sistemare la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti, fresco di rinnovo con il club spagnolo. Nel mirino del Real Madrid ci sarebbero diversi calciatori, da Mbappé ad Alphonso Davies, per i quali serviranno proposte da capogiro per assicurarsi i cartellini. La cessione di Brahim Diaz consentirebbe al Real Madrid di avere un tesoretto da poter riutilizzare in entrata e portare nuovi campioni nella capitale spagnola.

Nelle scorse settimane anche il Milan aveva pensato ad un possibile ritorno di Brahim Diaz nella propria rosa ma a prezzi decisamente più contenuti. Per i rossoneri diventerebbe però difficile poter competere con un’offerta come quella del Newcastle, sempre più intenzionato a migliorare la propria rosa e diventare una potenza del calcio europeo nel giro di pochi anni.

La volontà di Brahim Diaz è però quella di provare a conquistare sempre più spazio all’interno della formazione del Real Madrid, squadra nella quale è tornato in estate per decisa volontà di Florentino Perez. I prossimi mesi saranno un banco di prova per il trequartista che dovrà cercare di convincere staff tecnico e società a puntare ancora su di lui anche in futuro.