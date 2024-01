Colpo da novanta per la Roma: lo porta Conte

Antonio Conte è pronto ad arrivare alla Roma e portare con sé un colpo da novanta per i giallorossi: un giocatore che conosce bene la Serie A

Giorni di rivoluzioni in casa Roma. Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia dell’esonero di José Mourinho, dopo la sconfitta contro il Milan che aveva fatto seguito ad un periodo di magro bottino.

I Friedkin hanno silurato il portoghese col quale erano ai minimi storici da tempo, non prendendo in considerazione la difficoltà del calendario (affrontate Juventus, Atalanta, Lazio e Milan nelle ultime quattro) e soprattutto l’emergenza che continua a imperversare in casa giallorossa specialmente in alcuni ruoli come la difesa.

Al suo posto è arrivato Daniele De Rossi, un eroe per la piazza ma che da allenatore ha dimostrato ancora troppo poco. Vedremo cosa riuscirà a dare ad una squadra che continua ad essere in emergenza e che contro il Verona si giocherà una buona fetta di stagione, essendo precipitata al nono posto nonostante dal quarto in giù sono tutte racchiuse in una manciata di punti.

Colpo da novanta per la Roma: il giocatore lo vuole Conte!

L’ex capitano giallorosso ha tutti i crismi per essere considerato un traghettatore: a giugno è possibile un nuovo cambio in panchina e l’inizio di un nuovo progetto. Il primo indiziato a finire sulla panchina giallorossa è sicuramente Antonio Conte che però ha offerte anche da altre squadre, come ad esempio il Milan.

I Friedkin ci proveranno e sono sicuri di riuscire a strappare il sì dell’ex CT. Se dovesse realmente accettare è chiaro che l’ex Inter chiederebbe un progetto ambizioso e soprattutto giocatori blasonati, in grado di poter vincere.

Nel frattempo continuano i rumors sui big che vogliono già lasciare l’Arabia Saudita. Uno di questi è Franck Kessie, che non si è ambientato all’Al-Ahli e cerca una nuova squadra in Europa. La Roma è al lavoro, come già accennato, prima di tutto per convincere Conte ad accettare la panchina capitolina. Uno dei primi colpi che potrebbe chiedere il tecnico salentino è sicuramente Kessiè.

L’ex Milan vuole rilanciarsi e tornare nel grande calcio ma l’operazione resta difficile per l’ingaggio percepito dall’ivoriano. Il classe ’96 dovrebbe ridursi lo stipendio per accettare la realtà romanista. Al momento non è una priorità, visto che il suo ruolo è coperto, mentre tutti gli sforzi della società sono concentrati sulla difesa. Ma è chiaro che a giugno, con l’eventuale arrivo di Conte, si ragionerà anche su questo colpo.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo, scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI