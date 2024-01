Il Bayern caccia de Ligt: sorprendente ritorno in Serie A

E’ destinata a concludersi tra pochi mesi l’esperienza di de Ligt al Bayern Monaco. Possibile il ritorno in Serie A, ma non alla Juventus.

Ai titoli di coda il matrimonio tra il Bayern Monaco e Matthijs de Ligt. Il periodo della reciproca infatuazione, infatti, è già finito al punto da rendere quanto mai vicino il divorzio. I tedeschi infatti, ampiamente coperti nel ruolo, hanno deciso di scaricare l’olandese ritenuto non imprescindibile dal tecnico Thomas Tuchel. Diversi i motivi che hanno spinto il club ad inserirlo nell’elenco dei sacrificabili, a partire dalle precarie condizioni fisiche dell’ex Juventus.

In questi mesi il 24enne ha rimediato 4 infortuni (tra cui la rottura parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio) in 8 mesi, totalizzando appena 525 minuti in campo tra tutte le competizioni. Nelle gare in cui è stato impiegato, poi, ha deluso le aspettative commettendo diversi errori sia in fase di marcatura che nell’impostazione della manovra. Prestazioni incolori che, inevitabilmente, lo hanno fatto scivolare all’indietro nelle gerarchie dell’allenatore teutonico intenzionato a puntare forte sul duo composto da Kim Min-jae e Dayot Upamecano.

Il quadro, per de Ligt, è destinato a peggiore ulteriormente visto che in estate i bavaresi proveranno ad aggiungere alla collezione un altro difensore centrale di comprovata qualità ed esperienza. Due le strade battute: la prima conduce a Fikayo Tomori (legato al Milan fino al 30 giugno 2027), la seconda a Ronald Araujo di proprietà del Barcellona. Un colpo verrà portato a termine di certo, rendendo quindi scontata la partenza dell’ex capitano dell’Ajax. Sulle sue tracce c’è il Manchester United (insoddisfatto del rendimento di Raphael Varane e Lisandro Martinez) ma non è da escludere un rientro in Italia.

De Ligt, addio al Bayern Monaco: può tornare in Serie A

Un ritorno alla Juventus appare ai limiti della fantascienza. I bianconeri, infatti, hanno appena acquistato Tiago Djalò dal Lille (destinato a prendere il posto di Alex Sandro) e nella stagione 204/25 proveranno a lanciare in maniera definitiva anche Dean Huijsen, da poco trasferitosi in prestito secco alla Roma. Possibile, invece, uno sbarco a Milano. Alla corte di Stefano Pioli, per la precisione. I rossoneri si sono iscritti alla corsa, in attesa di capire se rinnovare il contratto in scadenza di Simon Kjaer oppure lasciarlo libero di trovarsi una sistemazione alternativa.

Il management guidato da Gerry Cardinale, in sede di trattativa, proverà ad ottenerlo in prestito facendo leva sulla volontà di de Ligt di rilanciarsi in un torneo che conosce bene. Si vedrà più avanti. Una cosa, intanto, è certa: la fiducia del Bayern nei confronti dell’olandese è terminata.