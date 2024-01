Lotito “smaschera” i Friedkin: la Roma può fallire, il motivo

Arrivano le parole da parte del presidente della Lazio Claudio Lotito: ecco la verità riguardo la cessione della Roma e la famiglia Friedkin.

Rivelazione scottante del presidente Claudio Lotito riguardo il fallimento della Roma. A margine di un evento, il patron della Lazio ha vuotato il sacco ed ha detto la sua riguardo il futuro societario dei giallorossi e sul nuovo tecnico Daniele De Rossi.

A margine del congresso di Forza Italia, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha espresso la propria opinione riguardo la scelta della Roma di esonerare José Mourinho nominare come nuovo allenatore Daniele De Rossi. Ecco le parole di Lotito rilasciate all’Adnkronos: “Ritengo la scelta dei Friedkin intelligente. L’hanno fatto per ricompattare l’ambiente. De Rossi è stato un punto di riferimento per lo spogliatoio, è uno che ha un suo modo di fare”. Infine, Lotito si è soffermato sul futuro societario della Roma.

Fallimento Roma? Lotito racconta tutto

Situazione sempre complessa nella Capitale, con la Roma alle prese con alcune problematiche economiche finanziarie.

In un dibattito con il senator Gasparri, che sostiene come i Friedkin abbaino intenzione di vendere la Roma, Lotito ha raccontato un retroscena riguardo i giallorossi. Secondo il presidente della Lazio, la Roma sarebbe dovuta già fallire perché gli americani non mettono soldi.

“Dico che doveva fallire già, loro non mettono soldi. Sono bravi a trasformare i soldi in capitale…”. Il presidente si riferisce al patrimonio netto negativo della Roma che era di -436,4 milioni, nel bilancio chiuso al 30 giugno 2023. Secondo Lotito, dunque, la Roma sarebbe dovuta fallire a causa di questo passivo. Intanto, in città circolano indiscrezioni relative alla cessione da parte dei Friedkin che sono pronti a lasciare per sempre la Capitale e vendere agli arabi che sono interessati al club giallorosso.

Roma: cessione agli arabi? Cosa sta succedendo

Si susseguono nella Capitale le voci riguardo la cessione della Roma agli arabi. Già in passato sono circolate indiscrezioni riguardo questo argomento, con la famiglia Friedkin che ha tenuto a smentire. Adesso bisognerà capire se queste nuove indiscrezioni siano reali oppure no. Addirittura si è parlato di futura dirigenza con l’ingresso nella Roma dell’attuale presidente del Coni Giovanni Malagò e di Francesco Totti, pronto a rientrare nel club. Solo il tempo darà una risposta riguardo questa situazione, la cosa certa è – come ammesso dalla stesso presidente – il rischio del fallimento della Roma è stato evitato