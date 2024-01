Thiago Motta lascia la Serie A: Juve e Milan KO

Sembra essere ormai segnato il futuro di Thiago Motta con il tecnico pronto a lasciare la Serie A. Un problema per Juventus e Milan

Non è un buon momento per il Bologna, che al di là del riposo settimanale per la partita da recuperare contro la Fiorentina sta attraversando una fase di fisiologica flessione, che vede i rossoblu reduci da un solo punto nelle ultime tre partite.

Si tratta del primo vero momento di difficoltà di una delle sorprese del campionato. Orsolini e compagni sono a due sole lunghezze dal quarto posto: lottare, fino alla fine, per un posto Champions non sarà semplice ma il Bologna ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque.

Se i rossoblù sono stati la vera sorpresa di questa prima parte di stagione il merito va attribuito a Thiago Motta: l’allenatore ha portato una filosofia di gioco ben precisa con i suoi ragazzi a volersi imporre indipendentemente dall’avversario. Caratteristiche che, fino ad ora, sta portando diverse soddisfazioni.

Thiago Motta può lasciare l’Italia: occhio al Barcellona

L’allenatore del Bologna sarà, nel corso del prossimo mercato estivo, uno dei profili maggiormente attenzionati in chiave mercato: in Italia piace a diverse big tra cui Juventus e Milan che, per diversi motivi, potrebbero cambiare guida tecnica ed iniziare un nuovo progetto. Il futuro di Thiago Motta però rischia di essere lontano dal massimo campionato italiano, più precisamente in Spagna.

Secondo quanto riferito da Todofichajes, l’attuale allenatore del Bologna potrebbe essere il futuro tecnico del Barcellona. I blaugrana non stanno attraversando un momento felicissimo con la figura di Xavi in costante discussione: lontano dalla vetta della classifica e sconfitto in semifinale di Supercoppa spagnola, dal Real Madrid, per quattro a uno.

La stagione è ancora lunga e le possibilità di regalarsi diverse soddisfazioni non mancano tra una possibile rimonta in Liga e il percorso in Champions ma sembra proprio che il futuro di Xavi sia deciso. Il Barcellona, per la prossima stagione, segue con molta attenzione Thiago Motta: l’allenatore, con il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno, conosce molto bene l’ambiente blaugrana avendoci giocato per sei anni, dal 2001 al 2007.

Lo stile di gioco di Motta e la sua capacità di migliorare i giovani (vedi Zirkzee e Calafiori) possono essere perfetti in una squadra come il Barcellona che punta, costantemente, sulla crescita di talenti in grado di rappresentare il futuro del club spagnolo. Dal Bologna ad una delle squadre più importanti d’Europa: il tecnico rossoblù è pronto per il definitivo salto di qualità.