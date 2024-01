Calciomercato: Douglas Costa torna in Italia, colpo a sorpresa

Possibile svolta di calciomercato con Douglas Costa che può tornare in Italia per giocare in Serie A dopo un passato anche alla Juventus, c’è l’occasione decisiva.

Il calciatore esperto brasiliano è pronto per una nuova esperienza dopo l’ultima dove ha vestito la maglia dei LA Galaxy in MLS. Adesso c’è però la possibilità di firmare subito con una nuova squadra e farlo anche gratis. Perché dopo la passata stagione che si è conclusa il giocatore ha terminato il suo contratto con il noto club americano e si è deciso di non continuare insieme. Una scelta che ha portato il giocatore quindi a fermarsi per capire cosa fare del proprio futuro dopo un periodo di pausa. Ora è da un paio di mesi svincolato Douglas Costa in attesa di trovare una nuova squadra.

Cerca una sistemazione in questo mese di gennaio per capire dove potrà giocare. Intanto, si è parlato anche di una squadra che è stata veramente vicina all’ingaggio di Douglas Costa in queste ultime ore di mercato perché c’era stato sia l’accordo verbale che la prenotazione delle visite mediche per firmare poi il nuovo contratto. Da un momento all’altro però è saltato tutto e ora è svelato anche il motivo. Dietro a questa scelta ci sarebbe la possibilità di firmare con una squadra più blasonata. Occhio anche all’Italia.

Calciomercato: Douglas Costa cambia squadra

Possibile svolta per il futuro di Douglas Costa che può firmare con una nuova squadra in Serie A. Il calciatore brasiliano potrebbe essere il grande colpo a sorpresa in vista di questa sessione di mercato di gennaio. Perché ora ci sono delle novità importanti che riguardano la scelta che verrà presa nei confronti del giocatore pronto ad una nuova avventura. Possibile decisione immediata visto quello che è accaduto nelle ultime ore.

Douglas Costa ha rifiutato un trasferimento in Turchia dopo aver trovato l’accordo verbale ed erano prenotate le visite mediche. Adesso per l’ex giocatore della Juventus e del Bayern Monaco può arrivare l’occasione in Italia.

Perché in Serie A Fiorentina e Salernitana hanno bisogno di un giocatore come Douglas Costa e per questo motivo può arrivare da un momento all’altro la firma del giocatore. Saranno settimane decisive le prossime visto che il giocatore è svincolato e attende soltanto una chiamata importante da un altro club. In Italia può ancora dire la sua e si aspettano novità al riguardo.