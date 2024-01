Calciomercato, scambio con Belotti: colpo a sorpresa della Roma

Nuove voci che arrivano dalla Capitale e che riguardano il calciomercato della Roma. Ecco la mossa a sorpresa di Tiago Pinto che è alla ricerca di nuovi giocatori da mettere a disposizione di De Rossi.

Le difficoltà economiche del club, che ha bisogno di cedere prima di acquistare, hanno bloccato la sessione invernale della Roma che ha chiuso in entrata solo per il prestito di Hujisen. Il difensore, arrivato in prestito dalla Juventus, non sarà l’unico acquisto dei giallorossi per questo mercato di gennaio 2024. Tiago Pinto è a lavoro anche per un altro colpo a sorpresa che potrebbe arrivare con l’addio di Andrea Belotti.

Belotti via subito dalla Roma: ecco la notizia che arriva dalla Capitale e che riguarda l’attaccante, entrato in malo modo nel corso dell’ultimo turno di campionato contro il Verona. L’operazione in uscita può chiudersi negli ultimi giorni di calciomercato. Ecco tutti i dettagli sull’ipotesi di scambio per Belotti.

Calciomercato Roma: addio Belotti, ecco chi arriva

Saranno giorni intensi per la Roma che nelle prossime ore andrà a Riyad per giocare l’amichevole contro l’Al Shabab, in programma mercoledì 24 gennaio alle 17.45 (ore italiane). Una gara, questa, programmata da tempo ed inserita in un accordo più ampio che riguarda il contratto di sponsorizzazione tra l’azienda araba e il club giallorosso. Intanto, arrivano delle nuove voci di calciomercato sul futuro di Andrea Belotti alla Roma.

L’attaccante dei giallorossi può chiudere in anticipo il suo rapporto con la Roma. Tiago Pinto è a lavoro per trovare una soluzione che possa consentire l’uscita dell’ex Torino, che è chiuso in attacco da Lukaku e Azmoun. Arrivano delle novità riguardo il futuro del Gallo che è un nome di mercato per un club di Serie A. C’è la possibilità di uno scambio con la Roma che è pronta ad inserire in questo affare Belotti che è in uscita dal club.

Secondo le ultime notizie di mercato Roma, nelle ultime ore è nata l’idea di uno scambio con la Fiorentina tra Belotti e Ikone.

Calciomercato Roma: scambio con la Fiorentina per Ikone

La notizia è stata rilanciata dallo youtuber Alessio Manieri che, attraverso il suo profilo X, ha svelato i dettagli di questa operazione che può chiudersi negli ultimi giorni di calciomercato invernale 2024: “La Roma tenterà uno scambio per cedere Belotti e prendere un esterno di piede invertito”. E poi ipotizza il nome a sorpresa della possibile trattativa per portare alla Roma Ikone e alla Fiorentina Belotti in questo mercato di gennaio 2024. “Può essere Ikone della Fiorentina il colpo della Roma? Intanto si lavoro anche per prendere un terzino low cost, per fare staffetta con Spinazzola”.