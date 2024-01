Colpo last minute, la Juve è pronto a riprenderselo

Alla Juventus sarebbero ormai decisi a riprenderselo, ecco il colpo last minute che starebbe preparando Cristiano Giuntoli.

Fatto salvo per qualche rientro da prestito, il mercato in entrata della Juventus ad ora è stato sorprendentemente scarno proprio come quello della scorsa estate. Ci si aspettava senz’altro qualche movimento in più dalla squadra che ora conta ben due squalificati in mezzo al campo ed invece a quanto pare si chiederà ad Allegri di lavorare fino alla fine con il materiale umano già a disposizione.

Cosa al quanto strana perché il tecnico toscano con quello che ha potuto fare sino ad ora ha dimostrato di essere all’altezza di una lotta scudetto che però in questo modo potrebbe premiare l’Inter alla lunga. Effettivamente infatti, per questioni di calendario, i bianconeri potrebbero ritrovarsi al primo posto della classifica dopo il week-end, ma i nerazzurri hanno praticamente due squadre a disposizione mentre quella di Allegri andrebbe appunto completata.

Va alla Juve: clamoroso acquisto dei bianconeri

Dopo l’esclusione dalle coppe europee, la scelta della società è stata quella di non investire nella scorsa estate. Il fatto però che si potesse trovare qualche pedina per migliorare la situazione era palese, ma ad oggi non si è mosso ancora nulla. Cristiano Giuntoli starebbe tentando di arrivare agli ultimi giorni di mercato per pescare a prezzi più bassi? Forse per un calciatore è proprio così.

Sembrerebbe infatti che in queste ore si possa rifar viva la pista di un Bernardeschi-bis. Il ritorno di Federico Bernardeschi era diventato infatti possibile già nella scorsa sessione di mercato ed ora riportare il toscano in bianconero potrebbe di nuovo far gola alla Vecchia Signora. Un’operazione dai costi non elevati, che porterebbe in Italia un calciatore che già conosce il campionato e che potrebbe quindi essere subito pronto all’uso, qualcosa quindi che piacerebbe molto alla società. Da fare però in tempi brevi.

L’esterno ventinovenne inoltre non avrebbe problemi a risolvere la questione anche in poche ore, visto che il Toronto difficilmente sarebbe riluttante a darlo via in prestito per sei mesi, purché però chi lo compra si faccia carico del peso dell’ingaggio. Sarebbe questa per il centrocampista esterno una bella occasione per tornare finalmente in Serie A dopo quasi due anni. Nei mesi precedenti si era parlato di possibili interessi da parte di Roma, Napoli e proprio Juve ma alla fine non si è mai concretizzato nulla. Stavolta potrebbe essere diverso.