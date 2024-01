Mendes trova subito squadra a Mourinho: è un club più importante della Roma

Dopo l’addio sofferto e inaspettato alla Roma targata Friedkin, l’agente Jorge Mendes può portare José Mourinho in un club più prestigioso.

Ora si è esposto pubblicamente anche Jorge Mendes. Il potente procuratore portoghese ha rilasciato un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, durante la quale ha ammesso di essere rimasto molto sorpreso.

Mendes, infatti, non si aspettava l’esonero di Mourinho, che la società capitolina ha rimpiazzato prendendo al suo posto la bandiera Daniele De Rossi.

Lo Special One si trovava a cinque punti di distanza dalla quarta posizione in classifica, obiettivo imprescindibile per la crescita della Roma sia in termini di squadra che come brand. Inoltre, l’ex Inter era in corsa in Europa League e aveva grande voglia di riscatto dopo la contestatissima finale della passata stagione.

Alla fine, però, i Friedkin si sono convinti a non concedere ulteriori chances a Mourinho, il quale ha attraversato un periodo particolarmente complicato nelle ultime settimane. Il team giallorosso ha accumulato numerosi risultati negativi, tant’è che buona parte della tifoseria romanista ormai remava contro l’allenatore lusitano. Mendes ha aggiunto che la coscienza di Mourinho adesso è tranquilla, poiché lui è consapevole di aver lavorato tanto e bene.

E va detto che la rosa della Roma è sicuramente inferiore rispetto a quella di Inter, Juventus e Milan. Insomma, lo Special One probabilmente ritiene che sarebbe stato molto difficile fare più di così, ma non tutti ovviamente la pensano in questo modo. Ora una domanda sorge spontanea e non potrebbe essere altrimenti.

Mendes offre Mourinho al Barcellona: Laporta pone il veto

Ci si chiede, in particolare, dove proseguirà la carriera di Mourinho, il quale potrebbe ancora attrarre qualche club prestigioso prima di trasferirsi in Arabia Saudita o di intraprendere un cammino differente con una nazionale. A tal proposito, stando a quanto riferisce ‘ElNational.cat’, Mendes vorrebbe provare ad offrire il proprio assistito al Barcellona.

Xavi Hernandez, infatti, ha messo a referto diversi passi falsi da quando siede sulla panchina blaugrana. Chiaramente non lo aiuta affatto il durissimo momento storico che sta attraversando il club spagnolo, che deve fare i conti da tempo con una situazione economico-finanziaria tutt’altro che florida.

La società mantiene comunque intatta la fiducia nei confronti del tecnico spagnolo, ma non si escludono cambiamenti in futuro se lo scenario diventasse insostenibile. José Mourinho, dal canto suo, conosce abbastanza bene il mondo Barcellona e potrebbe ridare ordine allo spogliatoio grazie alla sua gigantesca esperienza.

C’è, però, un grosso problema legato all’esperienza che lo Special One ha vissuto sulla panchina del Real Madrid. Ragion per cui, sempre secondo la fonte citata, il patron Joan Laporta avrebbe posto il veto all’arrivo di Mourinho al Camp Nou. Dunque, il tecnico portoghese dovrà guardare altrove, l’ipotesi Barça non è percorribile. Attenzione anche all’ipotesi Napoli: Mendes lo avrebbe offerto anche a De Laurentiis e, stando a quanto riporta il Times, ci sarebbe in programma anche un incontro fra ADL e l’allenatore portoghese. Sarebbe un epilogo davvero clamoroso.