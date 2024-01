Spalletti in Arabia: cena intima, vogliono convincerlo

Luciano Spalletti ha raggiunto nelle ultime ore il paese dell’Arabia Saudita dove si giocherà la Finale di Supercoppa Italiana tra il Napoli e l’Inter.

Il ct della Nazionale Italiana vedrà da vicino la partita finale che sancirà la vincitrice del primo trofeo stagionale italiano dove si affrontano appunto l’ex squadra dell’attuale commissario tecnico, il Napoli, contro la squadra di Inzaghi l’Inter che è capolista in Italia. Una sfida molto importante dove l’allenatore potrà vedere da vicino alcuni dei suoi talenti azzurri che si stanno giocando una parte di stagione importante in vista dei prossimi Europei 2024 che si giocheranno in Germania. Intanto, ci sono delle novità anche riguardo il futuro di Luciano Spalletti che oggi guida l’Italia.

Il numero uno della Nazionale Italiana ha preso il posto di Mancini che ha scelto di allenare in Arabia Saudita e occhio a Spalletti che è corteggiatissimo e già in estate, quando lasciò Napoli, ha ricevuto tantissime offerte da ogni squadra del mondo. Da capire ora come possa andare in vista dei prossimi mesi o anni. Nelle ultime ore, intanto, il ct è stato beccato in una cena intima e ora tutti vogliono provare a convincerlo in per quello che potrà accadere in avanti.

Calciomercato: Spalletti in Arabia, vogliono convincerlo

In queste ultime ore c’è stata una cena molto intima in Arabia Saudita a Riyadh tra Spalletti ed ex calciatori, tutti lì per vedere la Finale di Supercoppa Italiana Inter Napoli che si giocherà nelle prossime ore. Intanto, ora si cerca di capire quello che può essere il futuro dell’allenatore che ha sì un contratto con la Nazionale, ma continua ad essere contattato e cercato da squadre di tutto il mondo, soprattutto quelle ricche saudite.

E’ allo Stadio Al-Awwal Park di Riad, la casa dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, che si giocherà la Finale di Supercoppa Napoli Inter e ci sarà anche Spalletti. Con lui, in occasione della partita finale per il primo trofeo italiano, anche tanti ex giocatori come Toni, Brocchi, Materazzi, Del Piero, Vieri, Ferrara, Marchisio. Tutti erano a cena con Spalletti alla vigilia della partita, tutti tifano per lui il più possibile sulla panchina della Nazionale.

Ma occhio proprio all’Arabia Saudita che vuole convincere Spalletti in vista dei prossimi anni ad approdare nel proprio paese. Perché l’allenatore italiano è considerato uno dei migliori al mondo e per lui sarebbe pronto un folle ingaggio irrifiutabile. Da vedere come andrà a finire.