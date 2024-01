Dal Milan alla Juve, l’affare si fa a costo zero

Milan e Juventus sono pronte a sfidarsi per un colpo a zero in vista della prossima stagione per rinforzare le proprie rose.

Il calciomercato invernale volge al termine ma le squadre sono già al lavoro per cercare di sistemare le proprie formazioni in vista del prossimo campionato.

Il Milan è alla ricerca di un difensore per completare il proprio organico, falcidiato dagli infortuni che hanno colpito la retroguardia a disposizione di Stefano Pioli. La Juventus è alla ricerca di un centrocampista che possa completare il reparto ed è in attesa di un’opportunità per la linea mediana del campo. I due club però sono pronti alla sfida per un eventuale colpo a zero in vista dell’estate con altri club italiani e non, pronti sfidare le due big.

Calciomercato Milan, che sfida con la Juventus per un colpo a zero

Stando a quanto affermato da Il Messaggero, Lazio e Milan sarebbero pronte a sfidarsi per Rafa Silva, attaccante del Benfica che è in scadenza di contratto con il club portoghese. I biancocelesti si sarebbero aggiunti alla corsa al calciatore che piace molto anche alla Juventus, pronta a fare una proposta per assicurarsi un importante affare a zero in estate.

L’assenza dalle coppe europee in questa stagione sta portando la Juventus a cercare di chiudere colpi a basso costo per sistemare la propria rosa senza andare a toccare in maniera ingente le proprie casse. Rafa Silva rappresenterebbe un colpo a livello internazionale con il classe 1993 pronto a dare esperienza e duttilità ad un reparto che potrebbe essere ritoccato in maniera netta in vista della prossima estate.

Il Milan vede il Rafa Silva un giocatore che potrebbe agire sia sugli esterni che in posizione centrale con i rossoneri che troverebbero così in rosa un’alternativa di livello a tutto il proprio tridente. Nelle ultime ore anche la Lazio si è aggiunta alla corsa per il giocatore che piace a diverse società spagnole.

Le trattative con il Benfica per il rinnovo del contratto procedono a rilento ed il destino del portoghese appare ormai lontano dal club nel quale gioca dal 2016. Si tratterebbe della prima esperienza all’esterno per Rafa Silva che negli anni è diventato un punto di riferimento per il club lusitano ma che appare ormai pronto ad una nuova avventura in un top campionato europeo.