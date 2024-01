Infortunio e tegola: salterà la trasferta, non convocato

Salterà l’impegno, è stato già comunicato che non è convocato per la trasferta, stando a quella che è la tegola sull’infortunio.

Il tecnico farà a meno del suo titolarissimo, dovendo rinunciare alla sua presenza in campo per quella che sarà la trasferta che vedrà protagonista la squadra italiana che sta lottando in Serie A per un posto tra le prime quattro classificate, nella rincorsa per un piazzamento in Champions League.

Salta la prossima trasferta il giocatore, secondo quella che è la notizia che è stata già confermata sui convocati del tecnico che dovrà fare appunto a meno di uno dei suoi titolari, a causa del problema di natura muscolare. Un infortunio che, fa sapere il club, sarà valutato giorno per giorno, così da comprenderne i potenziali tempi di recupero che seguiranno.

Ufficiale, non convocato per infortunio: la nota del club

La nota del club è stata resa pubblica, attraverso il sito ufficiale della squadra. Un problema legato ad un infortunio di natura muscolare, che non permetterà al giocatore di seguire la squadra in trasferta secondo quello che è l’infortunio che lo ha fermato questa mattina.

Poco prima della partenza oltreoceano perché, proprio quando la squadra si è presentata per la partenza, la società in questione ha reso nota l’assenza del calciatore.

Nel corso di quest’ultima ora, infatti, la Roma ha pubblicato la lista dei convocati per la partenza a Riyadh, lì dove si è giocata la Supercoppa Italiana e dove sarà protagonista il club giallorosso. Una lista dei convocati che vede un’assenza importante, nonostante la volontà da parte della Roma si inserire diversi dei calciatori importanti per l’impegno che ha da vivere mercoledì 24 gennaio in Arabia Saudita. Oltre alle assenze già annunciate, c’è quella di Huijsen che si è fermato per infortunio a Trigoria, non partendo così per la trasferta.

Roma, infortunio Huijsen: le condizioni del difensore

Secondo quanto ricostruito, Huijsen si sarebbe fermato per un infortunio agli adduttori. Un problema legato ad un infortunio muscolare dunque e che non gli permetterà di essere protagonista in Arabia Saudita, per la sfida tra Al-Shabab-Roma. Nell’amichevole, che in Arabia Saudita sarà molto sentita per motivi di sponsorizzazione, si aggiunge anche il centrale difensivo ai già comunicati assenti come Azmoun, Aouar, Ndicka, Smalling, Renato Sanches, Kumbulla e Smalling. Oltre ad Huijsen, assenti anche Mancini, Dybala e Spinazzola. Di seguito, la lista completa dei convocati per Al-Shabab-Roma:

PORTIERI – Rui Patricio, Svilar, Boer;

DIFENSORI – Karsdorp, Golic, Reale, Kristensen, Llorente, Celik;

CENTROCAMPISTI – Pellegrini, Paredes, Zalewski, Pagano, Vetkal, Mannini, Pisilli, Bove, Cristante;

ATTACCANTI – Joao Costa, Lukaku, El Shaarawy, Nardozi, Mlakar, Misitano, Belotti.

Infortunio e assenza per Huijsen: quando torna a disposizione della Roma

Salterà la trasferta in Arabia Saudita, per poi provare a tornare in campo in Serie A, secondo quella che è la volontà di Huijsen di essere subito a disposizione di Daniele De Rossi, accorciando così i suoi tempi di recupero. Contro la Salernitana, lunedì 29 gennaio, potrebbe rivedersi già in campo il difensore ex Juventus.